Ale Sergi frenó La Voz Argentina para hacer un descargo: "No pierdan tiempo"

La Voz Argentina no es solo un programa de talento, también se convierte en un escenario donde salen a la luz los valores de cada participante y las enseñanzas de los coaches. En ese marco, Ale Sergi se tomó unos minutos para hablar con los integrantes de su equipo y dejarles un mensaje.

La gala del miércoles estuvo dedicada al team Miranda!, donde algunos participantes brillaron y otros no lograron destacarse, lo que derivó en nuevas eliminaciones. Antes de que se conocieran los resultados, el cantante frenó la dinámica del programa para compartir unas palabras: "Me parece que el consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación o con el canto en sí, sino con la oportunidad que están viviendo", comenzó.

Ale Sergi va de frente y ubicó a los principiantes del mundo artístico

Con todos los integrantes del team tomados de la mano, Ale Sergi continuó con su reflexión: "Abrácense a la idea de que va a quedar un finalista. Hagan cálculos: es mucho más probable quedar eliminados que ser finalistas. Pero abracen esa idea, porque ya llegaron hasta acá y tienen con qué".

El productor, con años de trayectoria en la música, los animó a aprovechar la experiencia y a proyectar su futuro: "No pierdan tiempo, prepárense un show con pistas y en el verano salgan a cantar por todos lados. Muchos de ustedes ya tienen fandom. Lo importante es que el mundo los escuchó cantar ".

Las palabras de Sergi, que fueron celebradas con aplausos de sus colegas y del público en el estudio, se dieron en un contexto particular: el reciente descargo de Abril Robledo, ex participante eliminada días atrás, que dejó entrever cierto malestar con La Voz Argentina.

La joven oriunda de Merlo expresó en Instagram: "Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido".

El descargo de Abril Robledo que enfureció a Ale Sergi de Los Miranda

Con firmeza, añadió que no debía haber quedado eliminada: "Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina. No sé si los votos reflejaron realmente lo que pasó, pero me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestran que mi voz llegó a donde tenía que llegar".

Finalmente, Abril Robledo cerró con una frase que dejó en claro su resiliencia: "Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular... Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza".