Medidas anti-inmigrantes, familia tradicional y motosierra al Estado: así es el partido de ultraderecha que ganó en Alemania

La extrema derecha alemana logró una victoria histórica en Sajonia-Anhalt, un estado del este del país, y quedó a un paso de alcanzar la mayoría absoluta. Alternativa para Alemania —AfD— obtuvo el 44% de los votos en las elecciones regionales y consiguió 39 de los 83 escaños del Parlamento.

El resultado representa el mayor avance institucional de una fuerza de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial; cabe destacar que para conseguir la mayoría absoluta, AfD necesitaba 42 bancas.

Ulrich Siegmund de Alternativa para Alemania

La formación podría intentar construir una alianza con el partido de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht —BSW—, que superó el umbral del 5% y logró ingresar al Parlamento. Sin embargo, AfD ya anticipó que no está interesada en alcanzar un acuerdo, lo que podría dejar abierta una etapa de negociaciones complejas y un escenario de inestabilidad en donde podrían quedar gobernado desde las sombras de la minoría.

El principal candidato de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, celebró el resultado frente a los medios y lo definió como un punto de inflexión: "Este es un momento histórico para nuestra hermosa región. La gente ha demostrado con mucha claridad que por fin quiere un cambio político . Y, sobre todo, ha demostrado que lo quiere con nosotros", declaró a CNN.

¿Quién es el político que llevó a la ultraderecha a su mayor victoria en Alemania?



Antes vendía perfumes y ahora es candidato a presidir el Gobierno de Sajonia-Anhalt. Me refiero a Ulrich Siegmund, el hombre que, al frente de la AfD, está haciendo historia este domingo en... pic.twitter.com/MYQm7liJET — DW Español (@dw_espanol) September 6, 2026

Siegmund también planteó un giro en la política exterior alemana y sostuvo que el resultado habilita al partido a impulsar una relación diferente con Moscú y Washington: "Necesitamos a ambos si queremos que Alemania tenga éxito", afirmó, en referencia a Rusia y Estados Unidos.

El avance electoral de AfD fue celebrado por el presidente yankee Donald Trump, cuya administración viene mostrando apoyo hacia el partido alemán con un mensaje en su cuenta de Truth Social una imagen vinculada con los comicios.

Donald Trump

El mensaje también fue replicado por Kirill Dmitriev, uno de los principales hombres de confianza del presidente ruso Vladimir Putin. Dmitriev compartió una publicación que calificó la victoria de AfD como una derrota para la coalición gobernante alemana: "La histórica victoria de la AfD humilla la arrogancia, la estrechez de miras, el belicismo, la ineptitud y la hipocresía de la desacreditada coalición gobernante alemana".

Del euroescepticismo a la extrema derecha

AfD nació en 2013 como una fuerza de derecha euroescéptica, centrada originalmente en el rechazo al euro y a los rescates financieros impulsados durante la crisis de deuda europea.

Ulrich Siegmund

Con el paso de los años, el partido corrió su eje hacia posiciones cada vez más duras sobre inmigración, identidad nacional, seguridad y política exterior. La formación pasó de ser una fuerza conservadora con un sector de extrema derecha a consolidarse como un partido de extrema derecha con una minoría democrática de derechas.

Qué propone AfD

Inmigración y deportaciones . Propone reforzar los controles en las fronteras, limitar el ingreso de migrantes, restringir el sistema de asilo y acelerar las deportaciones de personas que no tengan autorización para permanecer en Alemania.

. Propone reforzar los controles en las fronteras, limitar el ingreso de migrantes, restringir el sistema de asilo y acelerar las deportaciones de personas que no tengan autorización para permanecer en Alemania. "Remigración" . Una palabras con la que el partido hizo campaña y que refiere a la idea de devolver a personas no alemanas a sus países de origen. Un concepto que despertó críticas por sus implicancias discriminatorias.

. Una palabras con la que el partido hizo campaña y que refiere a la idea de devolver a personas no alemanas a sus países de origen. Un concepto que despertó críticas por sus implicancias discriminatorias. Nacionalismo e identidad alemana . AfD reivindica una concepción más homogénea de la sociedad y cuestiona las políticas de multiculturalismo e integración. En Sajonia-Anhalt propone reforzar en las escuelas los contenidos vinculados con la historia y la identidad alemana.

. AfD reivindica una concepción más homogénea de la sociedad y cuestiona las políticas de multiculturalismo e integración. En Sajonia-Anhalt propone reforzar en las escuelas los contenidos vinculados con la historia y la identidad alemana. Símbolos y cultura . Plantea promover símbolos nacionales y restringir determinados símbolos asociados a movimientos LGBTIQ+ o expresiones religiosas dentro de instituciones educativas.

. Plantea promover símbolos nacionales y restringir determinados símbolos asociados a movimientos LGBTIQ+ o expresiones religiosas dentro de instituciones educativas. Unión Europea . Cuestiona el nivel de integración del bloque y reclama devolver competencias a los Estados nacionales. Sectores del partido incluso plantean que Alemania abandone el euro y, eventualmente, la Unión Europea.

. Cuestiona el nivel de integración del bloque y reclama devolver competencias a los Estados nacionales. Sectores del partido incluso plantean que Alemania abandone el euro y, eventualmente, la Unión Europea. Energía . Propone reducir impuestos y regulaciones, bajar los costos energéticos, eliminar la tasa sobre las emisiones de dióxido de carbono y recuperar la generación nuclear. También defiende extender el uso de centrales de carbón.

. Propone reducir impuestos y regulaciones, bajar los costos energéticos, eliminar la tasa sobre las emisiones de dióxido de carbono y recuperar la generación nuclear. También defiende extender el uso de centrales de carbón. Industria y economía . Sostiene que las políticas climáticas europeas y el abandono de la energía nuclear perjudicaron la competitividad alemana. Su propuesta prioriza la reducción de costos y la protección de la industria frente a los objetivos de transición energética.

. Sostiene que las políticas climáticas europeas y el abandono de la energía nuclear perjudicaron la competitividad alemana. Su propuesta prioriza la reducción de costos y la protección de la industria frente a los objetivos de transición energética. Familia y natalidad . promueve incentivos económicos para aumentar los nacimientos y reivindica un modelo de familia tradicional.

. promueve incentivos económicos para aumentar los nacimientos y reivindica un modelo de familia tradicional. Género y diversidad . Rechaza políticas de inclusión de género y plantea restringir determinadas prestaciones vinculadas con tratamientos de afirmación de género para menores.

. Rechaza políticas de inclusión de género y plantea restringir determinadas prestaciones vinculadas con tratamientos de afirmación de género para menores. Seguridad . Reclama endurecer las políticas contra el delito y la inmigración irregular, además de ampliar las competencias del Estado en materia de seguridad.

. Reclama endurecer las políticas contra el delito y la inmigración irregular, además de ampliar las competencias del Estado en materia de seguridad. Medios públicos . Propone reformar profundamente la radiodifusión pública alemana, a la que cuestiona por su funcionamiento y orientación editorial.

. Propone reformar profundamente la radiodifusión pública alemana, a la que cuestiona por su funcionamiento y orientación editorial. Cultura alemana . Sostiene que el Estado debe intervenir con mayor fuerza en la defensa de la identidad y la cultura nacional.

Ulrich Siegmund de Alternativa para Alemania

La victoria en Sajonia-Anhalt muestra que AfD ya no es una fuerza marginal. Aunque todavía necesita aliados para gobernar, su 44% de los votos le permite imponer agenda, condicionar debates y transformar sus posiciones más extremas en parte del centro de la discusión política.