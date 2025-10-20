¡Robo en el Louvre! Esto se sabe del espectacular atraco que duró apenas siete minutos

París está en shock. En un acto digno de la serie Lupín, el Museo del Louvre, símbolo cultural y artístico de Francia, fue escenario de un robo espectacular que dejó al país y al mundo boquiabiertos.

Ocho joyas de la colección de la corona francesa, piezas históricas con un valor patrimonial incalculable, fueron robadas en una operación que duró apenas siete minutos que se vio a plena luz del día del domingo por la mañana, cuando el museo acababa de abrir sus puertas al público.

Es desde este montacargas que los ladrones lograron entrar

Los ladrones usaron un montacargas para ingresar a una ventana del primer piso del ala Denon, sobre la Petite Galerie, construida bajo el mandato del rey Luis XIV tras el incendio de 1661. Una vez adentro, rompieron las vitrinas con pequeñas motosierras y se apoderaron de las valiosas piezas: "Los autores robaron las joyas exhibidas en vitrinas y huyeron en vehículos de dos ruedas", detallaron derrotadas las autoridades francesas.

Las joyas robadas incluyen el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes; el collar de esmeraldas de María Luisa, formado por 32 esmeraldas y 1138 diamantes y la diadema de la emperatriz Eugenia, decorada con cerca de 2000 diamantes.

Además, se llevaron aros, broches y una corona de la emperatriz Eugenia que, aunque fue encontrada cerca del museo durante la huida, está dañada: "Su estado está siendo examinado", informaron amargamente desde el Ministerio de Cultura.

El impacto del robo ha sido devastador para Francia y eso se dejó saber: "Lo que es seguro es que hemos fallado en proteger el museo del Louvre", declaró Gérald Darmanin, ministro de Justicia, en entrevista con France Inter.

Algunas de las joyas que fueron robadas de Louvre

Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, calificó las piezas como de valor "inestimable" tanto por su relevancia histórica como económica. y, como si fuera poco, hasta el presidente Emmanuel Macron usó su cuenta oficial de X y expresó con contundencia: " Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia ".

Y, si hay hecho, hay video. En las imágenes del robo se puede ver claramente a uno de los ladrones rompiendo una vitrina en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa. Vestido con un chaleco amarillo y con la cara completamente cubierta, el asaltante actúa mientras otras personas corren desdesperadamente para escapar.

Algunas de las joyas que fueron robadas de Louvre

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que podrían ser "extranjeros" y que posiblemente estén vinculados a otros robos similares: "Fueron capaces de colocar un montacargas en la vía pública, hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y dar una imagen deplorable de Francia", dijo indignado.

El Louvre permanece cerrado desde el domingo al mediodía y también durante el lunes 20 de octubre mientras avanza la investigación liderada por la Brigada de Represión del Bandolerismo (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Un dato no menor es que los visitantes que habían adquirido entradas recibirán un reembolso automático, según anunció el museo en su página web.