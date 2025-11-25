Tragedia en Brasil: se desplomó un árbol de Navidad de 23 metros durante su instalación y hay un muerto

Una tragedia sacudió Manaos, capital del estado de Amazonas, cuando un árbol de Navidad gigante cayó durante su instalación en el centro de la ciudad. El video del derrumbe se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conmoción entre vecinos y turistas.

El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre, alrededor de las 11 de la mañana, en el emblemático Largo São Sebastião, frente al Teatro Amazonas. La estructura, de más de 23 metros de altura, se desplomó sobre los trabajadores mientras un camión-grúa intentaba levantarla. Como resultado, murió Antônio Paulo Rodrigues de Souza, conocido como Antônio Suricate, de 40 años, y otro operario, Henes Libório Ramos, de 47, sufrió una fractura de pierna y permanece hospitalizado en estado estable.

La estructura de un árbol de Navidad se desplomó sobre los trabajadores mientras un camión-grúa intentaba levantarla

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente y las condiciones de seguridad durante el montaje. Según la pericia preliminar de la Policía Civil, la grúa se volcó debido a una posible sobrecarga o una distribución inadecuada del peso. La ausencia de un Limitador de Carga (LMC), dispositivo que alerta cuando se excede la capacidad máxima, y la falta de un plan de izamiento elaborado por un ingeniero —documento obligatorio para este tipo de maniobras— agravaron el escenario.

Además, la operación no contaba con la Anotación de Responsabilidad Técnica (ART), que certifica la supervisión de un profesional de ingeniería. El video difundido muestra el momento en que la grúa se inclina y la estructura cae, mientras el operador, vestido de Papá Noel, salta de la cabina segundos antes del colapso.

La empresa encargada reconoció que el operario había sido contratado solo por ese día, sin verificar su formación ni su aptitud para manejar maquinaria pesada. El inspector policial Marcelo Martins explicó: "Está de baja laboral debido a la prestación por discapacidad del Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil. En otras palabras, no estaba cualificado ni apto para trabajar. La empresa también incurrió en un error al contratar a alguien sin verificar sus cualificaciones".