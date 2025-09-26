Netanyahu justificó el genocidio sobre el pueblo palestino en la ONU: ola de protestas en Nueva York

tensos de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde su discurso sobre la situación en Gaza y su postura frente a Palestina generaron abucheos y protestas masivas que dejó en evidencia las profundas divisiones internacionales en torno al genocidiio del pueblo israelí sobre el palestino.

Desde el inicio de su exposición, Netanyahu enfrentó un clima hostil. Antes de que tomara la palabra, cientos de delegados abandonaron el recinto en señal de rechazo a las acciones militares recientes de Israel en la Franja de Gaza. El líder israelí, lejos de moderar su tono, arremetió contra Palestina, Hamás y los países que han apoyado la solución de los dos Estados. " Envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa ", afirmó, desatando una ola de abucheos entre los presentes.

Benjamin Netanyahu en la ONU

Netanyahu dedicó gran parte de su discurso a cuestionar la viabilidad de la solución de los dos Estados, una propuesta respaldada por gran parte de la comunidad internacional: "Los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel", aseguró. En su argumentación, el mandatario israelí acusó a los palestinos de utilizar cada territorio cedido para atacar a Israel: "Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla".

Estas declaraciones fueron acompañadas por acusaciones directas contra las autoridades palestinas. Según Netanyahu, "cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro". Además, denunció que las autoridades palestinas financian el terrorismo: "Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos".

El primer ministro israelí defendió con vehemencia la reciente incursión militar en Gaza, calificándola como una victoria histórica para su país: "Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado", afirmó. En este sentido, dejó claro que el objetivo principal sigue siendo la eliminación total de Hamás: "Los restos de Hamás están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda".

Netanyahu también tomó una decisión controvertida al ordenar que su discurso se transmitiera por altavoces en la Ciudad de Gaza, una medida que evidenció la provocación directa hacia los habitantes del territorio.

El líder israelí dedicó unas palabras a los rehenes que permanecen bajo el poder de Hamás tras el ataque del 7 de octubre: "Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa".

Sin embargo, Netanyahu se mostró indiferente ante las denuncias internacionales sobre la crisis humanitaria en Gaza, donde miles de civiles enfrentan escasez de alimentos y medicinas: "Estamos alimentando a Gaza. Si no hay alimento suficiente en Gaza, es porque Hamás roba ese alimento y lo vende a precios exorbitantes para financiarse", afirmó, responsabilizando al grupo islamista por las condiciones críticas del territorio.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu

Respecto a las acusaciones por muertes de civiles durante los bombardeos israelíes, Netanyahu defendió las acciones de su ejército: "Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia". Según el mandatario, Israel empleó folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar, pero acusó a Hamás de usar a los civiles como "escudos humanos".

Sólo 24 horas antes de este histórico discurso, Benjamin Netanyahu sostuvo una reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei en Nueva York. Durante el encuentro, ambos líderes reforzaron sus vínculos diplomáticos y Netanyahu recibió una medalla como obsequio por parte de una ONG judía.