"Subestimé lo que era": Darío, el último eliminado de GH, confesó lo que más sufrió de su paso por el reality

La diferencia entre lo que puede creer un un televidente al ver Gran Hermano y la que puede hacer una vez que está como participante en la casa más famosa del país, es de un contraste enorme. Así le sucedió a Darío Martínez Corti, el mecánico platense que fue el último en irse antes de la final de la actual edición del reality que termina en algunas horas.

En diálogo con BigBang, y en el marco del podcast Hermanitos en el barro: los eliminados, el jugador confesó que todo lo que esperaba del juego lo superó por completo, e hizo hincapié en las dificultades que generaron la falta de sueño y la sobreexposición pública, percibida de una manera totalmente distinta por televisión que en la vida real. "Pude descansar, fue dormir sin interrupciones por 6 horas por primera vez", reveló.

Darío Martínez Corti; Nicolás Grosman; Bautista Mascia y Emmanuel Vich son los finalistas de Gran Hermano.

Además, repasó la buena relación que alcanzó con Juliana "Furia" Scaglione y aseguró que el juego todavía no terminó, y no lo hará hasta que se defina el ganador de la actual edición. Si bien prefiere que gane Bautista Mascia, también celebraría que ganen Emmanuel Vich y Nicolás Grosman.

Qué experiencia que te tocó vivir. Con tu edad, rodeado de pibitos en esa convivencia, ¿qué balance haces así a la primera semana de haber salido?

- En primer lugar subestimé el tema del sueño. Desde el 2001, me acuerdo de ese primer GH que lo vimos con mi mujer y los chicos. Lo vio todo el mundo como un programa diferente, algo muy distinto, pero yo lo empecé a ver como una competencia, le miraba el lado de la propuesta televisiva. Y yo decía: 'tiene que haber algo más'. Bueno, pasaron las ediciones, los años y nos fuimos enganchando. Hubo algunas que no las vi. Pasó que subestimé, por bastante, lo que tenía pensado. O sea, es una competencia extrema, pero complicada en serio. Muy, muy diferente lo que se vive en la casa a lo que se ve de afuera. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, los peores momentos que tenés son, por ejemplo, cuando estamos en la reposera tomando sol. Los momentos muertos son terribles. Fue producto de que subestimé el tema de la incomunicación y el de no dormir durante tanto tiempo.

Te hizo muy mal no dormir...

- Y, a todo el mundo. Yo las primeras 72 horas casi que no dormí. Que ya me generó una situación, que la primera emoción que tuve a las 72 horas, que no la esperaba. Que me decía '¿qué estoy haciendo llorando cuando en mi vida me vieron llorar dos o tres personas?'. Y después, eso se va a prolongando con el tiempo. Estoy hablando solo del tema del sueño. Con 19 personas, te acostás a dormir, se apagan las luces de quirófano a las cuatro de la mañana. Ahí arranca el horario para ir a dormir, y después tenés a los chicos se están divirtiendo, que van, entran, salen. Y a la mañana, entre las 9 y las 10, se dispara una música de Van Halen que no podés hablar con el que está al lado de la cama con las luces prendidas.

Eso te levanta de una manera...

- Hagan la prueba. Les pido que se pongan un reflector de quirófano, de esos que te encandilan, y que te levanten con música al taco de golpe. Durante tres días. Nada más que eso. Después dejemos de lado todo lo demás. El tema del baño, por supuesto. Ahí tomás dimensión de lo que es. Después la propuesta de la casa y de los chicos. Apenas entraron estaban 48 horas sin dormir y la prueba del súper eran dos bicicletas y cada uno tenía que completar un viaje a Mar del Plata. 900 kilómetros en total sin interrupciones durante 24 horas, con turnos de 15 minutos de mínima y con una velocidad mínima de 20 km. Donde la bicicleta de los hombres era bastante más pesada y completar los 15 minutos era casi imposible. La de las chicas era un poco más liviana.

Darío; Bautista; Nicolás; Emmanuel y Martín, los últimos cinco participantes.

Eso en términos físicos, tu cansancio, tu sueño. Pero también hubo una cuestión que habrás subestimado. Es muy difícil entrar con un guión, de cómo demostrar. Eso se cae enseguida.

- Tuve que hacer un laburo muy fino. Primero, una de las cosas que hice fue, cuando me di cuenta, estudiar un poco a todos los jugadores y la propuesta de la casa. Y me di cuenta que hubo varios momentos que pensaba que tenía que irme a ese muchacho adolescente mío de veintipico de años, y empecé a repasar cosas que yo hacía cuando tenía la edad de los chicos. Y digo: 'me tengo que ir hacia ese lugar y adaptarme al ritmo de ellos o me tengo que ir'. O sea, no tenía chance. Decí que yo tengo esa parte histriónica, donde me ayuda ser extrovertido y que me gusta ir por el lado del humor, de la buena onda y me ayudó. Pero sabía que si asomaba la cabeza en una casa donde ya venían trabajando hacía dos meses y pico, donde había grupos formados, iba a ser dificilísimo. Dije: 'Me tengo que vincular absolutamente con todos, a excepción de Furia, que fue un caso muy particular, desde un lugar donde me pueda afianzar. Pero no asomar la cabeza desde el enfrentamiento, de pararme desde un lugar de protagonista, porque sabía que tenía los minutos contados.

Furia fue la jugadora de esta edición, por más de que no haya ganado, a nivel de que cuando ingresaron ustedes todo giraba alrededor de cuál iba a ser su postura sobre ella. Inclusive en tu historia había como un potencial como figura, que podía llegar a correr a Furia. ¿Cómo fue esa situación de tener que entrar a un GH que tenía a ella como protagonista?

- No, yo con Furia sabía que la tenía que evitar, que estudiar bien cuál era su juego. Interpreté inmediatamente que estaba jugando, que tenía un lado muy fuerte. De hecho ha cruzado más una vez la línea de -si se quiere- lo permitido. Que me ha hecho enojar, pero yo vi el grado positivo. Descubrí a una Juliana increíble, con algunas cositas que no estaban buenas. Y no le creía cuando ella se enfrentaba con todo el mundo. De hecho me divertía mucho por dentro. Entonces se me generó una situación de que me daba lástima, ni hablar cuando fue el tema de su salud que pegó duro. Con ella tuve mucha mucha precaución, había un ida y vuelta, me hinchaba, yo no le daba, y con la situación de Mauro empezó a haber como un acercamiento, que se selló definitivamente con el ingreso de mi hijo, de Pancho. Ella siempre me decía en la casa que al único que no había podido desestabilizar en la casa era yo. Ahí bajó los brazos y nació una relación de mucho cariño. Se rindió de alguna manera, pero con la mejor, obviamente. Algo le tuve que haber generado como para que ella inmediatamente desistiera.

Al mismo tiempo fue muy tensa esa situación con tu hijo, porque como que ella estaba haciendo un juego de seducción y vos estabas muy firme ahí de que no pierda el objetivo de la casa, que si pasaba eso iba a perder.

- Yo sabía perfectamente que Furia estaba jugando y yo le aclaraba a mi hijo: 'Mirá que Furia juega y juega fuerte, podés pasarla mal, no quiero eso'. Yo sabía por dentro que no iba a reaccionar como el padre que defiende la vida real a un hijo, estábamos metidos dentro de un juego y sabía que lo que hacía o pudiera hacer Juliana era desde el juego, nada personal, pero igual estaba la posibilidad que la pasara mal. Obviamente no me dio bola y pasó lo que pasó. Tuvo esa situación que me terminó favoreciendo porque selló un vínculo más fuerte con Juliana. Es muy difícil, cuando entras a la casa, yo te puedo asegurar que es un momento de mucha adrenalina, estaba queriendo disfrutar. Andá a saber desde qué lugar la vio a Furia y bueno, ya está. Una vez que pisó el barro y no me dio bola, dije: 'Bueno, ahora a ver cómo sigue esto'. Nada, fue creo que fue una sensación divertida que derivó en una cagada con la situación de Virginia. Pero bueno.

Furia quedó como enojada con tu salida.

- Enojada porque, yo pienso, no lo terminé de hablar bien claramente, por el tema de la placa que imaginaba. Yo creo que imaginaba a Emma, me imaginaba a mí y a Bauti. Me parece que quería ver esa final. Salgo yo y lo primero que me dijo fue eso, que me quería en la final. Pero bueno, ese es el enojo, Desde dentro de la casa ya empecé a tener con ella, sobre todo con Panchito en adelante, una relación de quiebre, donde ella se empezó a relajar mucho aparte. Y yo le venía diciendo: 'Mirá que vos tenés que empezar a ver de dejar a Furia y que sea más fuerte Juliana. Tenés un lado artístico que es increíble, arrancá por ahí'. Le trataba de bajar un poco la adrenalina que venía trayendo en la competencia.

Darío se reencontró con su familia: fue el último eliminado antes de la final de Gran Hermano

Se sabe que laburaste con autos toda tu vida, ¿el portazo que le diste al Cabify cuando llegaste al estudio fue para conseguir un cliente nuevo?

- No no no, no me di cuenta. Yo venía de la salida y fue inconsciente. Estaba con una adrenalina encima, y me bajé. En serio fue por apurado porque quería estar con mi familia el mayor tiempo posible en el piso. Y me bajé con esa cara de apurado. Fueron unos segundos, pero justo me captaron. Tendría que haberme bajado con una sonrisa. Pero ya estaba en la cabeza pensando en lo que tenía que decir. Imaginaba, que no pasó, lo que Santi me iba a preguntar o que iba a hablar. Yo venía carburando y me bajé como concentrado, y quedó como que me había bajado enojado.

Otra cuestión que se hizo muy viral fue el machete que te hizo tu familia, que generó controversia.

- Pero no, cuando ayer me dicen del machete Sofía, me pregunté: '¿Están diciendo que Sofía cuando ingresó a la casa me dejó un machete?' Me dice: 'No, cuando fuiste a saludar a la a la tribuna'. Pero, ¿estamos todos locos? ¿Hay algún vídeo, se grabó eso? O sea, ¿salió en algún lugar? 'No, pero se comentó que hubo'. Varias cosas se dan en GH de situaciones como esta que no sé cómo se viralizan o de dónde la sacan, y que la gente lo cree. No lo ve, pero lo cree. Evidentemente algo pasa. A ver muéstrenme dónde me están dando un machete o para qué. Porque aparte yo a los cinco minutos tuve una reunión con toda mi familia. Después del programa. ¿Para qué quiero un machete si me lo pueden decir personalmente? No sé. Algo raro. Pero bueno, quedó.

- ¿Cuándo te encontrás con la ciudad de las diagonales, tu La Plata querida?

- Mirá, ahora esto está muy complicado de acá hasta la semana que viene. Después hacemos una gira. El 12 o 13 vamos a Córdoba, después vamos a Uruguay. O sea que no sé cuándo voy a estar firme en La Plata. Pero sí voy a tener el fin de semana un rato. Que aunque sábado y domingo tengo que estar en CABA, pero puedo ir y volver para estar allá y pasar una noche, que creo que va a ser del viernes al sábado y del sábado al domingo. Igual tengo que venir lso dos días. Pero bueno, por lo menos puedo estar más noches allá.

Para cerrar, estuviste hablando con el resto de hermanitos y hermanitas con los que compartiste este reality. ¿Ya terminó el juego para vos?

- No. Hasta que no se apaguen las luces el 8 -el 7 en realidad, el 8 tenemos la gala final- para mí no. La competencia está activa y los chicos están jugando. Acompañamos desde afuera como tiene que ser. Para mí se va a cerrar finalmente cuando salga el ganador.

¿Quién querés que gane y quién crees que va a ganar?

- Yo quiero que gane Bauti y creo que va a ganar Bauti. Me gustaría que ganen los tres porque tengo muy buena relación. Sólo me estoy llevando por una cuestión de afinidad y porque entre Bauti y Nico creo que aportó más contenido. Qué sé yo, jugó más en algún punto sin desmerecer. Y Emma ni hablar. Es un artista. Tuve algún ida y vuelta con él. Tiene sus cositas. Así como tiene muy buenos dotes artísticos, tiene también su grado de convivencia qie se hace mucho más, por momentos, complicado. Me estoy dejando llevar por la afinidad. Pero creo que la gente va se va a inclinar Bauti. Ojo, Emma también tiene posibilidades, y me encantaría que gane él. Pero si me dieran a elegir, elijo a Bauti.