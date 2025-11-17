Agus Peñalva reveló detalles escalofriantes a un mes de la denuncia por acoso a Walter Graziano: "Es agotador"

La periodista y locutora Agustina Peñalva vuelve a encender las alarmas sobre denuncia por acoso contra Walter Graziano, economista con antecedentes también de acoso pero esta vez sacó a la luz las inconsistencias y falencias del sistema judicial en casos de violencia de género.

El último mensaje que Peñalva compartió en su cuenta de X, resume el terror que le toca vivir diariamente: "Esta semana la policía hizo desplazamientos a mi domicilio/trabajo en 3 oportunidades porque la tobillera del imputado 'se queda sin señal '", escribió.

Walter Graziano

La periodista, visiblemente agotada, denunció que en cada ocasión los agentes le preguntaron si era ella quien portaba la tobillera, reflejando un preocupante nivel de desorganización: "Afortunadamente yo no estaba en riesgo, pero si lo estaba la policía no sabía a quién tenía que defender ", añadió con indignación.

La situación no es nueva, pero el pánico se intensificó desde principios de agosto, cuando Peñalva comenzó a vivenciar acoso sistemático por parte de Graziano. Según relató en su programa de stream, el hombre de 65 años comenzó enviándole entre 20 y 30 mensajes diarios a través de redes sociales: "Lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal", expresó en ese momento con desesperación.

Esta semana la policia hizo desplazamientos a mi domicilio/trabajo en 3 oportunidades porque la tobillera del imputado "se queda sin señal".



Las tres veces me preguntaron si la que tenia la tobillera era yo. Afortunadamente yo no estaba en riesgo, pero si lo estaba la policia... — Agus Peñalva 🧉 (@agustinape) November 16, 2025

El hostigamiento no quedó en el ámbito virtual porque el acosador empezó a aparecer en los lugares que ella frecuenta, desde restaurantes hasta el gimnasio y la cancha de San Lorenzo, donde Peñalva realiza coberturas deportivas: "Lamentablemente, este hombre sabe dónde vivo, cómo me muevo, a dónde voy. Sigue a mis amigas, a los emprendimientos de mis amigas, y les manda mensajes absolutamente todo el tiempo preguntándoles dónde me puede llevar obsequios, dónde me puede encontrar", denunció.

La periodista radicó su primera denuncia el 4 de septiembre, pero los episodios no cesaron. Incluso después de recibir un botón antipánico, los encuentros y las amenazas continuaron: "Hacés una denuncia, hacés dos denuncias, te dan un botón antipánico... La pregunta es: ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Están esperando que me encuentren en una bolsa?", cuestionó en vivo, con la voz quebrada por el miedo y la impotencia.

El caso pone en evidencia las irregularidades del sistema judicial y policial por la que atraviesan ciento de miles de mujeres que viven en la misma situación: Peñalva tuvo que responder preguntas interminables sobre cada episodio vivido, repasar los detalles del hostigamiento y enfrentarse a un proceso burocrático que parece ignorar la urgencia de su situación.

En ese momento, contaba: "Hoy estuve desde las siete de la mañana hasta casi las 11, encerrada en un cuarto, respondiendo preguntas sin parar, de una forma completamente angustiante ", relató sobre su última denuncia en la Fiscalía 18 de la Ciudad de Buenos Aires.

Agus Peñalva

El miedo era palpable en cada palabra de la comunicadora: "Yo no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa. Desde el viernes mi vida se ha convertido en una dependencia total y absoluta de otras personas", dijo en aquella oportunidad y le habló directo al acosador: "Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. No te conozco, no sé quién sos. Te pido por favor, déjame tranquila".