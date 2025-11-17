Cayó el policía acusado de secuestrar y abusar a una joven durante horas

El pasado domingo, un policía bonaerense fue detenido tras ser acusado de secuestrar a una joven en La Plata y llevarla hasta el Parque Pereyra Iraola, donde la abusó sexualmente: el arresto fue llevado a cabo en Florencio Varela.

El periodista Mauro Szeta informó en su cuenta de X: "Así secuestraron y abusaron durante cuatro horas a una mujer en City Bell, La Plata", acompañado de un video que muestra parte del hecho que ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre.

En el material se ve cómo una mujer sube a un auto rojo y, minutos antes de que el vehículo arranque, un hombre armado la abordó y la obligó a subir: "Un delincuente armado la capturó y la llevó al Parque Pereyra Iraola. El delincuente estaba prófugo", continuó Szeta.

Según el testimonio de la joven, una vez dentro del predio, el hombre estacionó, la obligó a reclinar el asiento y la mantuvo retenida durante aproximadamente tres horas: en este estado, la interrogó, la amenazó y finalmente la abusó sexualmente sin preservativo. Luego del ataque, el sospechoso la dejó en una parada de colectivo, le devolvió sus pertenencias y escapó en su vehículo.

En la detención secuestraron su arma y una patenta adulterada

La DDI La Plata identificó al acusado, Jonathan Andrés Peralta, mediante cámaras de seguridad, reconocimiento facial y un operativo encubierto.

Así, el domingo la DDI montó un operativo en la puerta de su casa, donde lo vieron salir en un Nissan March. Tras un seguimiento, lograron interceptarlo en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana, y lo detuvieron.

Al inspeccionar el auto, descubrieron que tenía una chapa patente adulterada y que el vehículo era robado. El vehículo quedó secuestrado junto con la pistola reglamentaria Bersa calibre 9 mm que llevaba Peralta y una licencia de conducir a nombre de una mujer, probable dueña del auto.