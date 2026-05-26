Apareció con vida la mujer argentina desaparecida en Chile: terror, acoso y una investigación en curso

Tras cinco días de intensa búsqueda, finalmente se confirmó la aparición con vida de Lourdes Rosario Brizuela, la mujer argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile. Sin embargo y a pesar de llevar alivio a su familia, la situación de la joven todavía es preocupante y en torno al caso hay muchas preguntas sin resolver sobre los motivos que la llevaron a permanecer incomunicada durante este tiempo.

Esta mujer, nacida en Salta, había viajado a Chile el año pasado y al momento de su desaparición vivía en Punta Lobos, una zona costera cercana a Pichilemu; su desaparición fue reportada por la Fundación Volviendo a Casa, que difundió el caso en redes sociales y medios de comunicación para agilizar su localización.

Es mediante esa fundación que se informó que la argentina logró comunicarse con su madre mediante una videollamada el pasado lunes 25 de mayo con la mejor de las noticias: aseguró que se encontraba en buen estado de salud.

Encontraron a Lourdes Rosario Brizuela con vida

Sin embargo, su aparición destapó un lúgubre caso que todavía no tiene respuestas. Desde la fundación explicaron: "Durante esa comunicación, manifestó que decidió retirarse de la localidad de Pichilemu por temor hacia personas que la perseguían y acosaban , situación que la llevó a permanecer incomunicada durante los últimos días mientras se trasladaba y resguardaba en otra ciudad".

Además, según la misma organización, se habría presentado una denuncia contra uno de los individuos señalados por la joven como responsable del acoso. Sin embargo, "se tomó conocimiento de que una persona allegada habría realizado una denuncia vinculada a uno de los sujetos señalados por la joven. Sin embargo, ante la falta de elementos probatorios suficientes, esa presentación no habría prosperado judicialmente ".

Por el momento, la joven se encuentra bajo la protección y seguimiento de las autoridades chilenas, quienes garantizan su seguridad y están brindándole el apoyo necesario. Además, la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de las personas mencionadas en su denuncia.