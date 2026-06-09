Apareció un video de Barrelier y Andreani en el Ford Ka, horas después del femicidio de Agostina Vega

La causa por el femicidio de Agostina Vega de 14 años en Córdoba se encontró con una nueva prueba que complica aún más la situación de la última y tercera detenida, Soledad Andreani, señalada por la Justicia por encubrimiento agravado y dueña del Ford Ka con el cual el principal sospechoso Claudio Gabriel Barrelier dejó los restos de la menor de edad en un descampado. Un video los ubicó a los dos juntos en el barrio Yofré de la capital provincial, tan solo unas horas después del asesinato.

El registro fílmico que sacó a la luz el medio cordobés El Doce TV pertenece a una cámara de seguridad de la vía pública ubicada en la cuadra de un negocio al cual bajaron a comprar cosas. Allí se ve a Barrelier llegar y charlar con su ex pareja, dentro del auto y luego desde la puerta del local. El clip está grabado cerca de las 13 del domingo 24, cuando la fecha probable de muerte de Vega de acuerdo a la investigación es entre las 23:00 del sábado anterior y las 05:00 de ese mismo día.

La duración del video es de más de cinco minutos y allí se ven diferentes cuestiones. Por un lado una larga charla entre ambos dentro del rodado, además de imágenes de ella mientras utiliza su celular desde el negocio en el cual realizaron compras. Si bien el lenguaje corporal es difícil de determinar desde una cámara con tan poca definición, los movimientos de ambos parecen nerviosos y preocupados.

Antes de que ella compre cosas en el negocio, Barrelier descendió del vehículo con el cual presuntamente descartó los restos de Vega y sacó una tela del baúl donde, se supone, llevó a la menor descuartizada tan solo un día después. El detenido dobló la manta en partes iguales y la dejó acomodada en el auto de su ex pareja, para hacer lugar para las compras que hizo Andreani en el comercio.

Soledad Andreani quedó detenida por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, tras prestarle su vehículo a Claudio Gabriel Barrelier.

De acuerdo a la investigación Vega fue asesinada unas horas antes del video, pero el cuerpo fue descartado durante el lunes 25 de mayo entre las 10 y las 12, en el descampado de Ampliación Ferreyra. Esto quiere decir que, en ese momento del clip, el cuerpo de la menor todavía se encontraba descuartizado en la casa de Barrelier, ubicada la calle Juan del Campillo 878 del barrio Cofico.

El auto de Andreani es una de las claves del caso. De acuerdo a los investigadores tras el crimen fue lavado con el fin de eliminar posibles pruebas. Las versiones de que la dueña se había separado días atrás del femicidio quedaron en duda a partir de la aparición del video y las imágenes que confirman el tour de compras de ambos, a pocas horas del crimen y un día antes de trasladar sus restos.