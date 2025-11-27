Apuñalan con un cuchillo de 30cm a una adolescente: se investiga un posible caso de "bullying" escolar

Corría el martes por la tarde, bajo el sol tucumano que caía pesado sobre los y las alumnas de la Escuela Media de Alderetes en Tucumán, se vio interrumpida por un hecho que dejó a toda la comunidad escolar en estado de shock: una adolescente de 13 años fue apuñalada por un compañero de curso en el aula en la que cursaban.

El traumático episodio desató una ola de interrogantes y preocupación entre padres, docentes y autoridades. Es que el ataque ocurrió cerca de las 16:50 horas, minutos antes del último recreo y, según informaron fuentes policiales, el agresor, también de 13 años, sacó un cuchillo tipo Tramontina y lo usó para herir a su compañera directamente en el pecho, específicamente en la región mamaria izquierda.

Apuñalaron a una adolescente de 13 años en Tucumán

Fue la rápida reacción de los docentes y estudiantes permitió que la víctima fuera trasladada de inmediato al Hospital del Niño Jesús, donde recibió atención médica urgente. La situación no podría ser más dramática: la alumna ingresó al hospital con una herida punzante en el hemitórax izquierdo que inicialmente fue considerada superficial.

Sin embargo, durante la madrugada, los médicos detectaron una acumulación de sangre entre el pulmón y la pared torácica, conocida como hemotórax, lo que hizo que le tuvieran que realizar una intervención quirúrgica para drenar el líquido acumulado. Según el parte médico oficial, la menor permanece internada en terapia intermedia, consciente y lúcida, pero bajo estricta observación médica.

Apuñalaron a una adolescente de 13 años en Tucumán

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, detalló que la niña está recibiendo tratamiento para el dolor y se encuentra acompañada por personal sanitario especializado. Por su parte, Inés Gramajo, directora del hospital, destacó: "Estamos preparados para resolver patologías complejas. Al llegar la niña, se realizaron los estudios correspondientes y quedó internada para control evolutivo".

En cuanto al adolescente que atacó a su compañera, se estableció que es inimputable por ser menor de edad y al momento está con sus padres tras el incidente. En esta líneas, las autoridades de la escuela tucumana confirmaron que -al menos formalmente- no se habían registrado antecedentes de violencia entre ambos estudiantes ni denuncias previas en la escuela. Sin embargo y, ante la gravedad de los hechos, La Fiscalía de Menores, junto con la policía provincial y el Ministerio de Educación, trabaja para reconstruir el motivo del ataque.

Apuñalaron a una adolescente de 13 años en Tucumán

Una de las líneas de investigación tiene que ver con los rumores que circulan dentro de la comunidad escolar apuntan a posibles casos de bullying, aunque no hay confirmaciones oficiales al respecto. Una compañera de la víctima relató lo sucedido con voz temblorosa: "Fue todo muy rápido y confuso. Vi a mi compañera con la remera manchada de sangre entrando a la dirección y, al girar, a un alumno que arrinconó y agredió a la profesora de Matemática".

Ahora, las preguntas son muchas y el miedo no cesa. Algunos padres y madres se congregaron frente a las puertas del establecimiento en busca de respuestas y garantías de seguridad para sus hijos: "No es la primera vez que escucho que pasan cosas (...) Pero nunca imaginé que iba a llegar a esto", expresó una madre ante el diario local La Gaceta.