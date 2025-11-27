Dany Hoyos, el embajador de la guaracha romántica: sus inicios, el quiebre en "Un Poco de Ruido" y el sueño que anheló por años

Por primera vez en su carrera, Dany Hoyos pisará el Teatro Ópera. Y para él, no se trata de un concierto más. "La verdad que para mí es cumplir un sueño. Nunca habíamos pensado que La Guaracha llegue a la calle Corrientes. Hace 38 años que vengo haciendo este ritmo y tratando de que se conozca a nivel país, y hoy, gracias a Dios, hemos logrado llegar", cuenta con la emoción todavía a flor de piel en diálogo con BigBang . La fecha será el viernes 5 de diciembre a las 21 horas, en un show que promete repasar su historia completa: desde los inicios hasta los hits que hoy suenan en todo el país.

Lo que Hoyos prepara sobre el escenario del Ópera es, en sus palabras, una celebración compartida: "Voy a hacer un repaso por toda mi historia musical y se va a crear un clima de emociones, de alegrías. Están los que me siguen hace muchos años y los que se fueron sumando. El clima va a ser inolvidable porque también el público va a pasar por diferentes etapas de mi vida".

Habrá banda completa, guaracha romántica y una puesta cuidada al extremo. "El teatro siempre tiene una cuota muy especial. No es lo mismo que una bailanta. En el teatro la gente está sentada, mirando todos los detalles habidos y por haber. Por eso el espectáculo que brindamos es totalmente diferente. Llevamos las mejores pantallas, las mejores luces. Estamos cuidando cada detalle para que la gente salga sorprendida", explica.

Y sí, habrá invitados. Muchos. Pero nombres, por ahora, no suelta: "Son artistas de la movida tropical de Buenos Aires, grandes artistas. Queremos que sea sorpresa. En el Gran Rivadavia tuvimos invitados como Daniel Agostini, Daniel Cardozo, Damaris. Ahora serán otros, de la misma talla". El fenómeno de Dany Hoyos terminó de explotar cuando se presentó en el programa Un Poco de Ruido, donde consiguió récord histórico de rating y hoy acumula más de 5 millones de visualizaciones.

Él mismo admite que al principio dudó en asistir al exitoso streaming. "Me costó muchísimo amigarme con las redes. Vengo de otra época. Cuando me convocaron para Un Poco de Ruido, me dio miedo porque iban figuras importantísimas como Luciano Pereyra. Estuve indeciso de ir", recuerda. Pero la decisión cambió todo: "Fuimos, ensayamos mucho. Y la sorpresa fue enorme: superamos en rating a grandes artistas como Dalila, Karina (La Princesita, Ángela (Leiva) y Rodrigo Tapari".

Y agregó, emocionado: "Desde ahí fue un antes y un después para La Guaracha". Ese impulso y el rotundo éxito que resultó su visita en Un Poco de Ruido -superando las 90 mil visualizaciones en vivo y alcanzando los casi 5 millones de views totales- abrió puertas inesperadas: "Nos empezaron a llamar de lugares donde nunca habíamos pensado ni pasar por la vereda. También estuve en el Movistar Arena cantando para más de 15.000 personas".

En ese sentido, Dany remarcó que "todo lo que me ha sucedido este año superó todo lo que me pasó en 38 años". Ser embajador del género no es algo que Hoyos tome a la ligera: "Llevar la bandera representa un peso. Donde voy tengo que dejar bien plantado nuestro estilo. Cuando fui a Un Poco de Ruido, todo dependía de mí. Si yo no dejaba bien sentada la guaracha, mis colegas no iban a ir. Por suerte dejé la puerta abierta".

Dany Hoyos y Daniel Agostini

La misión sigue intacta: expandir al máximo la guaracha romántica. "Mi sueño es que la guaracha pase fronteras, que llegue a otros países como llegó la cumbia o el cuarteto. Si no me toca a mí, le tocará al que sigue. Estoy muy conforme con lo que hice hasta el día de hoy". Para Hoyos, la clave es la mezcla perfecta: "La guaracha tiene un ritmo muy contagioso, bailable. No podés estar sentado. Y en mi caso, las letras son románticas, canto a las cosas reales, a la vida cotidiana. Eso gusta tanto al joven, a la clase media, a la clase alta, a los adolescentes. Acaparo distintos públicos".

Su historia musical empezó en 1989 reemplazando a su hermano en Kalama Tropical: "Grabé Aquí comienza la diversión, que hasta hoy se escucha. Ahí empecé a tomar las cosas en serio, a grabar éxito tras éxito". El salto a solista llegó por convicción, casi como un destino natural: "Todos tenemos la ilusión de ser solista algún día. Cuando vi el momento, lo hice, ya con trayectoria. Fue más fácil porque ya era reconocido en el ambiente tropical". Su canción bisagra fue clara: "Cuando grabé Te dejo partir, hubo un antes y un después. Ese tema cambió todo".

¿Un clásico que canta aunque ya no quiera? No duda: "Amor prohibido. Lo grabé en el 91 y lo volví a grabar en el 97. Se volvió un himno. No hay show donde no tenga que hacerlo". Al final de la nota, Hoyos confirmó que se vienen nuevos feats: "Ya grabamos con Daniel Agostini y otros artistas. Falta que se lancen. Me gusta todo: lo urbano, lo electrónico. Estoy dispuesto a grabar colaboraciones. Muchos DJs están remixando mis canciones. Todo lo que sea música es bienvenido". De esta manera, el referente de la Guaracha cumple un sueño, uno más, al llegar al Teatro Ópera. Será, como él anuncia, "una noche inolvidable", para un artista que pasó de las bailantas a romper récords en streaming, y ahora cumple un sueño que lo acompaña desde niño: llevar la guaracha romántica a uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.