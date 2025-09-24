Aseguran que las chicas "fueron engañadas" por una banda narcocriminal y hablan de una "estrategia premeditada"

El triple femicidio de las chicas de La Matanza no deja de helar la sangre de todos y todas las argentinas. Después de que la familia de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 reconocieran los cuerpos, el que habló fue Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa, Alonso dio detalles escabrosos sobre el caso y explicó que las chicas fueron engañadas: "Fueron sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo.

Las chicas víctimas del triple femicidio en La Matanza

Sin poder dar muchos detalles para no entorpecer las tareas investigativas, el funcionario explicó: "Hay secreto de sumario, la investigación sigue, estamos muy avanzados en la trama de esta red", dijo y completó: "Lo que puedo decir es que hoy a la mañana notificamos a las familias de las víctimas. Los cuerpos fueron encontrados ayer alrededor de las 3 de la mañana, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín".

En la misma línea, aclaró: "Recién en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares -tatuajes y vestimenta de cada una- que nos permitieron presentarles a las familias (los cuerpos)". Sobre esto, también completó: "La familia tuvo que reconocer los cuerpos en la morgue judicial de Lomas de Zamora y es por eso que en este momento estamos hablando con la prensa. Respetamos que la familia sea la que se entere en primera instancia en esta situación ", reconoció.

Alonso reflexionó sobre las consecuencias directas del crecimiento del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires: "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico, la droga como lo dijimos muchas veces, recorre dos mil kilómetros para entrar a la provincia de Buenos Aires".

Sobre la red delictiva que mató a las tres chicas, detalló: "En este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de emergencia, tiene diferentes puntos de venta, por ejemplo en el conurbano sur y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato ".

Momentos previos a que las chicas subieran a la camioneta

Y, sobre la casa en donde se encontró a Verri, Del Castillo y Gutierréz, explicó: "Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos. A partir de las comunicaciones de los teléfonos celulares pudimos identificar que de Matanza, pasaron por Lomas de Zamora y llegaron a La Matanza. El personal estuvo revisando material durante horas para poder dar con esta camioneta tracker que estaba adulterada, lo que nos permitía saber que era una estrategia premeditada", contó.

Además, consignó: "Una imagen de la patente tomada en Lomas de Zamora nos permitió identificar en qué barrio de Varela estaba la camioneta y desde ahí hicimos un trabajo con las brigadas en los barrios hasta que dimos con la casa donde la camioneta había dejado a las chicas. La camioneta apareció incinerada a 100 metros del lugar el día sábado ".

La camioneta blanca adulterada en la que fueron vistas por última vez las tres chicas

Alonso también dio detalles sobre lo que se sabe de la investigación: "Estamos convencidas de que las chicas fueron asesinadas el viernes entre las 11 y las 12 de la noche y ahora estamos muy avanzados en investigar la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales".