La bronca y el dolor de la familia de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela: "La justicia estaba durmiendo y llegó tarde"

El triple crimen que sacudió a La Matanza y Florencio Varela no solo dejó una escena de horror con los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocultos en un pozo séptico. También desnudó la desidia de un sistema judicial que, según la familia, actuó tarde, mal y con desinterés. Federico, primo de Brenda y Morena, fue contundente frente a las cámaras: "Hoy nos desayunamos la noticia por ustedes, por los medios... porque a la familia nos están diciendo poco y nada".

Federico, primo de dos de las chicas desaparecidas:



🗯️ "Tenemos la esperanza de que esto sea un error".

🗯️ "A mi abuela la vi destrozada".



Y añadió: "Estamos veinte pasos atrás en la investigación. Si la última señal de vida de un celular fue el sábado y hoy estamos a miércoles, quinto día, esto se tendría que haber descubierto el mismo sábado, no hoy". La bronca de Federico se mezcla con el dolor: "Nos pidieron 24 horas para hacer la denuncia, algo inadmisible. Si unas chicas o quien sea, un nene de dos años o una persona de noventa está desaparecida, tienen que tomar la denuncia de inmediato. Y después lo del fiscal: ¿cómo puede ser que no hubiera un fiscal de turno todo el fin de semana? ¿Estaban durmiendo?", se preguntó con ironía, envuelto en bronca.

ALERTA 🚨 | Confirmaron que los cuerpos que hallaron en Florencio Varela son de Morena, Brenda y Lara



🗯️ "Pasó el desenlace que no queríamos", expresó Antonio, abuelo de las chicas.



En diálogo con C5N, el primo de las víctimas recordó también cómo la noticia golpeó de lleno a su familia: "Hoy me levanté temprano y estoy temblando todo el tiempo. No me quiero imaginar a mi abuela, que la vi destrozada, a mis primitas, a mi tía que recién se fue en un patrullero. Nos estamos enterando bastante por los medios. A mi abuelo lo despertaron con una llamada de un medio para comentarle la noticia. Es una locura, la justicia tardó cuatro días. Anoche nos fuimos todos a dormir sabiéndolo de los distintos allanamientos, pero sin novedades. Y hoy a mi abuelo lo despertaron con una llamada de un medio también para comentarle la noticia".

La voz de Antonio, abuelo de Brenda y Morena, retumbó con la misma indignación, aunque atravesada por la angustia y el dolor de la pérdida: "Vengo en representación a toda la familia. Pasó el desenlace que no queríamos. Estoy con mi nuera y con mi nieto. Lo menos que podía hacer era agradecer a los medios, que son los que hicieron posible que las cosas avancen. No voy a agradecerle ni al fiscal, ni al intendente, ni a nadie. No se hubieran movido si no estaban los medios con nosotros". Al mediodía el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dará una conferencia de prensa para dar novedades del brutal triple crímen.

La casa donde fueron hallados los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)

Mientras tanto, la policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las tres jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución. Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas al líder narco, las que tendrían domicilio alternativamente entre el bajo Flores y el sur del Conurbano.