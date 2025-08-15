Asesinan a una madre frente a su hijo de 15 años: se filtró el video de la escena del crimen

Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras un crimen que conmociona a toda la comunidad. Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue asesinada a sangre fría frente a su hijo de 15 años en un violento robo ocurrido en la esquina de Miró y Florio.

En medio de la desesperación y el horror, la policía logró detener a uno de los presuntos responsables: un menor de edad de tan solo 17 años. El hecho se desencadenó cuando tres delincuentes interceptaron a Rita y su hijo para robarles su Renault Sandero.

Los implicados en el asesinato de Villa Luzuriaga

Sin mediar palabra, uno de los atacantes disparó contra la mujer, dejándola gravemente herida mientras su hijo presenciaba la escena, impotente y aterrorizado. La víctima fue trasladada de urgencia a la clínica Cruz Celeste en San Justo, pero lamentablemente no logró sobrevivir .

La rapidez con la que las autoridades actuaron permitió esclarecer parte del caso: la investigación, liderada por el fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, se centró en reconstruir los movimientos de los atacantes mediante cámaras de seguridad. Fue así como se descubrió una pista clave: tras cometer el crimen, los tres sospechosos se dirigieron a un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato. Allí realizaron una compra que resultó clave para su posterior identificación.

Los medios de prueba incautados por la policía

En un giro inesperado, uno de los delincuentes pagó una botella de agua utilizando una billetera virtual registrada a su nombre. Este descuido permitió a los investigadores rastrear la dirección asociada a la cuenta, ubicada en la calle Vernet, en Rafael Castillo. Con esta información, se llevaron a cabo allanamientos inmediatos en la zona, incluyendo hasta el despliegue de helicópteros policiales.

En uno de los operativos, un menor intentó escapar por los techos, pero fue interceptado. Además, se detuvo a Alex Muñoz, un joven de 19 años que vestía la misma ropa que habría utilizado durante el crimen. En su poder se encontró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador y cincuenta municiones más . El arma será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada para asesinar a Rita Mabel Suárez.

El caso tomó un nuevo rumbo al confirmarse que uno de los detenidos era menor de edad. Su identidad fue cotejada con los registros del RENAPER, lo que permitió confirmar que tiene 17 años. Por tratarse de un adolescente, la causa fue remitida a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza, donde se espera que se realicen las indagatorias correspondientes.

Este caso reabre el debate sobre la violencia y la participación de menores en delitos graves. La captura del menor detenido y el avance en las investigaciones son pasos importantes hacia la justicia. Sin embargo, el dolor por la pérdida de Rita Mabel Suárez y el impacto psicológico en su hijo son heridas difíciles de sanar.