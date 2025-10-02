Así será el inminente traslado de los acusados por el triple femicidio en Florencio Varela: a qué hora llegan a Argentina

En un operativo que mantiene en vilo a todo el país, Matías Ozorio acusado de ser partícipe del escalofriante triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), será trasladado este jueves desde Perú a Argentina. Las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en un caso que puso en evidencia los vínculos entre el narcotráfico y la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres pobres y jóvenes en el país.

Después de confirmar que el operativo para encontrarlos fue en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno peruano también decidió expulsar al joven argentino, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", presunto autor intelectual de la masacre. Este traslado se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de un equipo especializado conformado por doce efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense.

Así fue la detención de Ozorio

El grupo de policías partirá desde la Brigada Aérea El Palomar, ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero, a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea Argentina. Según fuentes judiciales y policiales, se espera que el vuelo aterrice en Lima durante la madrugada para proceder con el traslado de Ozorio hacia suelo argentino.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, confirmó que Ozorio fue detenido el pasado martes cerca de un centro comercial en Perú, gracias a un operativo conjunto entre Interpol y la Policía Nacional peruana. El celular del acusado fue clave para tenderle una trampa al presunto líder narco "Pequeño J", quien cayó horas después en Pucusana, al sur de Lima. Ambos están señalados como piezas clave en el entramado criminal que terminó con la vida de las tres jóvenes.

Así fue la detención de Pequeño J

Sobre Ozorio pesaba un pedido de captura internacional por el triple femicidio narco que conmocionó al país. Al momento de su detención, el acusado intentó justificar su presencia en Perú diciendo: " Me trajeron engañado unos narcos mafiosos a los que les debía plata ".

Una vez que pise suelo argentino, Matías Ozorio quedará bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Desde allí será trasladado a disposición del fiscal Arribas y podría ser indagado este viernes en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. Según trascendió, el operativo conjunto entre Interpol, la Policía Bonaerense y la PFA tiene como objetivo garantizar que el acusado no tenga margen para escapar ni interferir con el curso judicial.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

Los testimonios y pruebas recolectadas hasta ahora ubican a Ozorio en la camioneta que trasladó a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela. Otros indicios lo vinculan directamente con la vivienda en Villa Vatteone donde ocurrieron las torturas y asesinatos. La causa, que por el momento se encuentra bajo secreto de sumario, podría sumar nuevos elementos tras su declaración ante el fiscal.

El caso "Pequeño J": un proceso más lento

Mientras tanto, la situación de Valverde Victoriano, es distinta debido a su nacionalidad peruana. El joven de 20 años, considerado por los investigadores como un líder narco con "perfil sanguinario", deberá enfrentar un juicio de extradición que podría extenderse varios meses.

Pequeño J

Pequeño J fue detenido en Pucusana tras acudir engañado a una reunión que supuestamente tendría con Ozorio. Cuando los efectivos peruanos lo encontraron, estaba escondido dentro de un camión Volvo que transportaba pescado . Según fuentes cercanas a la investigación, no habría estado físicamente presente en la casa donde ocurrieron los crímenes, pero habría seguido las torturas mediante una transmisión en vivo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se refirió al caso: "Lo ideal es que ambos lleguen juntos a Argentina. En el caso de Ozorio, por ser argentino será expulsado sin necesidad de un proceso de extradición. Pero con Valverde Victoriano dependemos de los tiempos de la Justicia peruana".