Horror en Santa Fe: hallaron restos humanos en una camioneta calcinada en un camino rural

El silencio rural del sur de Santo Tomé se quebró este martes con un hallazgo estremecedor. En un camino de tierra cercano a la Ruta Nacional 19, la Policía encontró una camioneta Renault Trafic blanca reducida a cenizas. Dentro del vehículo, carbonizado casi por completo, yacían restos humanos: un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otros huesos que fueron inmediatamente enviados a la morgue judicial. La alerta llegó poco después de las 10 de la mañana a través de un llamado anónimo que advertía: "Al sureste, hay un vehículo quemado con restos humanos". Ante esto, las autoridades rápidamente acudieron al lugar.

La Renault Trafic blanca fue encontrada completamente incendiada con huesos calcinados en su interior.

Cuando el personal del Destacamento 13 de Colonia San José llegó al sitio -un tramo de difícil acceso, sin iluminación y prácticamente desierto- se topó con una escena digna de una pesadilla. El fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, ordenó el inmediato despliegue de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Investigaciones y el Grupo de Operaciones Especiales. Los peritos, entre cenizas y chatarra retorcida, hallaron además una silla de madera y una chapa patente parcial.

Estos elementos -adelantaron- podrían resultar claves en la reconstrucción de los hechos. La principal hipótesis es tan brutal como inquietante: el vehículo habría sido incendiado deliberadamente para borrar todo rastro de un homicidio. Por eso, cada objeto recuperado será sometido a pericias genéticas y de huellas en busca de la identidad de la víctima y, quizás, de los responsables. El lugar permanece bajo custodia y la camioneta fue trasladada para un nuevo peritaje en sede de Criminalística.

Mientras tanto, los investigadores se mueven en total hermetismo y mantienen en reserva la información recolectada hasta el momento. En la zona, donde el tránsito es escaso y el campo se funde con las vías del ferrocarril Mitre, la noticia corrió rápidamente. Los vecinos, aterrados, hablan de un acto mafioso, de un crimen "ejemplarizante", como habría ocurrido con el triple narcofemicidio de Florencio Varela, y del miedo que vuelve a instalarse en los rincones más oscuros del mapa santafesino. Lo único confirmado es que la autopsia será determinante para avanzar en el rompecabezas.