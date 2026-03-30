Ataque armado en un colegio de Santa Fe: "El agresor atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja"

La tragedia ocurrida en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a un compañero e hirió a otros estudiantes dentro del establecimiento, derivó en una inmediata respuesta del Gobierno provincial, que este lunes desplegó a sus principales funcionarios en la ciudad para abordar la crisis.

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Educación, José Goity; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, se brindaron los primeros lineamientos oficiales en torno al hecho, que dejó como saldo un adolescente de 13 años fallecido y varios heridos.

El senador provincial Felipe Michlig fue el encargado de abrir la rueda de prensa con un mensaje de condolencias y fuerte impacto institucional: "Manifestar las condolencias y toda la solidaridad con las víctimas, en particular con la familia del joven que ha perdido su vida en este trágico acontecimiento que se da y se dio en una de las escuelas más prestigiosas que tenemos en la región".

El legislador destacó además la magnitud de la institución afectada -con unos 1.500 alumnos en distintos niveles- y subrayó que el hecho "lamentablemente se ve empañado con este suceso", al tiempo que confirmó que la presencia de funcionarios responde a una directiva directa del gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar tanto en el esclarecimiento como en la prevención futura.

Escuela Mariano Moreno

Por su parte, Cococcioni remarcó el carácter excepcional y delicado del caso, atravesado por la condición de menores de todos los involucrados. "Es un momento muy muy triste y muy conmocionante", sostuvo, y agregó: "No hay palabras ni actos que puedan, de alguna manera, remediar una pérdida semejante". El ministro confirmó que, además del fallecimiento, "hay al menos dos menores más que tuvieron heridas de arma de fuego" y que fueron derivados para su atención, en principio fuera de peligro.

También advirtió que la investigación "está en plena marcha" y que habrá restricciones en la información pública: "Hay detalles que van a tener un grado de reserva importante". Uno de los puntos centrales que introdujo el funcionario es la situación judicial del agresor. "Se trataría, por supuesto, de un menor que por la edad es no punible a la luz de la legislación actual", explicó, en referencia a que el joven tiene 15 años y la normativa vigente establece la imputabilidad recién a partir de los 16.

La reciente reforma del régimen penal juvenil, que baja la edad a 14 años, aún no entró en vigencia. En paralelo, el Gobierno trabaja en una estrategia de intervención integral. "Estamos trabajando en conjunto con todas las otras áreas de gobierno... en elaborar una propuesta de intervención que se va a poner a disposición de la fiscalía", detalló Cococcioni. Desde el área educativa, Goity puso el foco en la dimensión social y emocional del hecho, y en la dificultad de explicarlo: "Es muy difícil poner en palabras la situación por la cual estamos atravesando... estos hechos cuesta mucho encontrarle explicación, y mucho más cuando sucede en el ámbito escolar".

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el alumno entra y dispara

El ministro confirmó que el agresor "no registra antecedentes en el sistema educativo" y que no hubo intervenciones previas que alertaran sobre su conducta dentro de la escuela. Sin embargo, introdujo un dato relevante: "Sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar... muy compleja", aunque evitó profundizar por tratarse del ámbito privado.

En cuanto a las medidas inmediatas, Goity anunció la suspensión de las clases y el despliegue territorial de equipos especializados: "La subsecretaría de gestión territorial se va a instalar... para hacer el acompañamiento in situ en la escuela". También se sumarán dispositivos de asistencia para docentes, alumnos y familias, en coordinación con las áreas de salud, niñez y desarrollo social.

El funcionario insistió en la necesidad de evitar conclusiones apresuradas: "Van a surgir un montón de interpretaciones... pero es muy importante ponerse al lado de la comunidad". Y subrayó el carácter inédito del episodio: "Es algo que no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe, y creo que no tiene antecedentes de este nivel en la República Argentina".

Un alumno de 15 años mató a un compañero e hirió a otros estudiantes

El ataque ocurrió cuando los estudiantes se preparaban para izar la bandera. El agresor extrajo una escopeta de su mochila y comenzó a disparar en el patio interno. La situación fue controlada por un asistente escolar que logró reducirlo, evitando consecuencias aún más graves. Mientras la investigación avanza y la comunidad educativa intenta recomponerse, el Gobierno provincial enfrenta el desafío de dar respuestas en un escenario sin precedentes, donde se cruzan violencia, salud mental, marcos legales en transición y una profunda conmoción social.