Leopoldo Luque le pidió perdón a la hija de Diego Maradona y disparó: "Es fácil estar contra mí"

El neurocirujano Leopoldo Luque declaró por séptima vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro por el intrincado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y, una vez más su testimonio cargado de críticas a otros profesionales, pedido de disculpas a Jana Maradona y declaraciones explosivas no dejaron indiferente a nadie. .

"Fui la persona que más contacto tuvo con el paciente y el que más lo quería ayudar. Es fácil estar contra mí. Sé que el único que me habría defendido sería Diego", afirmó Luque al inicio de su declaración y recordó los días posteriores al alta de Maradona en la clínica de Olivos, subrayando que el exfutbolista estaba "lúcido".

Leopoldo Luque

Sobre esto, comentó: " Era el mismo Maradona que plantó a Putín y el Papa, con la impronta que todos respetábamos . Él, en ese momento, se quería ir a su casa. Tuve muchas charlas previas a la internación cuando estábamos solos y yo intentaba ayudarlo", expresó.

Sin embargo, Luque no evitó referirse a los desafíos que enfrentó al tratar con el astro del fútbol: "Había que bancarlo a Diego, eh. Me toca defenderme de todo: de la parte cardiológica, pericial, porque me acusan de todo. Y lo voy a hacer, no me voy a quedar callado", sostuvo con firmeza.

Jana Maradona

En un momento significativo de su intervención, el neurocirujano pidió disculpas públicas a Jana por un audio filtrado en el que la había insultado: "Perdón a Jana por lo que le dije, en absoluto pienso que tenga algún problema mental . Mi problema es que me tengo que defender de todo", manifestó con contundencia.

Luque también aprovechó su testimonio para criticar las condiciones bajo las cuales los médicos declaran en este juicio: "Los médicos que llegan acá a declarar están presionados por las partes y tienen temor. Yo me doy cuenta cuando un médico tiene temor", denunció y, en la misma línea cuestionó los hallazgos forenses sobre la salud del exfutbolista, negando la existencia de un edema en el cuerpo de Maradona y desafiando la hipótesis de una "miocardiopatía dilatada"; sobre esto, argumentó: "Si no hay edema no hay paciente que se dejó solo, que se abandonó, que se descuidó".

Hinchas piden justicia por Diego Maradona

En su crítica hacia los forenses, mencionó específicamente a Carlos Cassinelli y Federico Corasaniti, cuestionando sus conclusiones sobre el estado del corazón de Maradona explicando que es "una autovaloración pericial" y comentó dos detalles: que las cavidades no se midieron y que no existe un ecocardiograma que diga que hay una miocardiopatía dilatada.