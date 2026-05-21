La trama siniestra detrás de las "clínicas truchas" de La Matanza: médicos falsos y pacientes atrapados en una red ilegal

Lo que durante años funcionó ante los ojos de miles de vecinos como una supuesta prepaga médica barrial terminó revelándose, según la Justicia, como una estructura criminal de dimensiones escalofriantes. Consultorios clandestinos. Médicos falsos. Ambulancias truchas. Farmacias ilegales. Matrículas robadas. Medicamentos sin control. Y detrás de todo eso, una presunta organización vinculada a la piratería del asfalto y al lavado de dinero.

La causa investiga el funcionamiento de la falsa prestadora "Argentina Salud"

La causa que investiga el funcionamiento de la falsa prestadora "Argentina Salud" en distintas localidades de La Matanza sumó en las últimas horas un giro todavía más inquietante: los investigadores creen que la red sanitaria ilegal no solo lucraba con pacientes vulnerables, sino que además habría servido para blanquear fondos provenientes de robos de mercadería en tránsito.

La magnitud del expediente crece minuto a minuto. Lo que inicialmente parecía un caso de ejercicio ilegal de la medicina ya se transformó en una investigación que podría incluir homicidios, asociación ilícita y encubrimiento policial. El centro de la investigación es "Argentina Salud", una supuesta empresa de medicina prepaga que operaba en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Laferrere.

Según la hipótesis judicial, la organización ofrecía cobertura médica a familias de bajos recursos a cambio de cuotas mensuales cercanas a los 40 mil pesos. Pero detrás de esa fachada funcionaba, presuntamente, una maquinaria ilegal que utilizaba consultorios sin habilitación, farmacias clandestinas y personas que se hacían pasar por médicos utilizando sellos y matrículas robadas.

La causa investiga el funcionamiento de la falsa prestadora "Argentina Salud"

La investigación comenzó en febrero por pedido de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate y la Secretaría de Francisco Veiga. Las tareas quedaron en manos de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina. Con el avance de las escuchas, seguimientos y cruces telefónicos, los detectives descubrieron algo todavía más grave: la supuesta prepaga estaría vinculada a una banda dedicada a la piratería del asfalto.

Las siglas "ARS", estampadas en ambulancias y edificios, llevaban directamente hacia Alberto Rubén Santarceri, señalado como el presunto líder de la organización. De acuerdo con la investigación, Santarceri encabezaba un clan familiar que manejaba distintas firmas vinculadas a la salud, entre ellas ARS Salud SRL, ARGSS Salud Argentina SRL y Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano SAS. Junto a él fueron detenidos su hijo Brian Marcelo Santarceri, Noelia Sofía Luna y Gabriel Musse, quien además habría sido condenado años atrás junto al propio Santarceri por un homicidio ocurrido en 2008.

La Justicia sospecha que el entramado sanitario funcionaba como pantalla para legalizar dinero obtenido mediante robos a camiones de mercadería. Los allanamientos simultáneos realizados en 13 domicilios dejaron al descubierto una escena impactante. Los efectivos secuestraron siete ambulancias ploteadas que circulaban sin habilitación, 286 sellos de profesionales de la salud, 3200 historias clínicas, recetarios, computadoras, celulares y medicamentos valuados en aproximadamente 80 millones de pesos. También encontraron armas de fuego, municiones y documentación médica apócrifa.

La causa investiga el funcionamiento de la falsa prestadora "Argentina Salud"

Uno de los hallazgos más perturbadores ocurrió en un terreno de Virrey del Pino, sobre la calle Fortín Yunka, donde los investigadores detectaron medicamentos parcialmente incinerados y excavaciones sospechosas. La escena obligó a convocar especialistas en delitos ambientales, bomberos y perros rastreadores de la Policía Federal. Aunque no se encontraron restos humanos, la Justicia intenta determinar si allí se destruyeron pruebas vinculadas a la causa.

La investigación explotó públicamente luego de la denuncia de la cirujana plástica Romina Neira, quien descubrió que utilizaban su identidad en certificados médicos falsos emitidos en La Matanza. "Pensé que era solo la única damnificada y ayer me enteré hace unos días con todos ustedes que era una clínica trucha y éramos mucho más de 50 médicos damnificados", contó.

La médica relató que una fiscal detectó inconsistencias en certificados vinculados a una causa de violencia de género y decidió contactarla. "Ella misma se pone en comunicación conmigo, de colega a colega, para decir: 'Mirá, están apareciendo certificados en tu nombre en una causa de violencia de género en La Matanza'". La respuesta de Neira fue inmediata. "Nunca trabajé en La Matanza, nunca trabajé en ese lugar. No es ni siquiera mi firma, no es ni mi letra. Es más, no es mi sello, es solo mi matrícula; solo es mi nombre y apellido (...) era todo trucho".

La médica denunció además que alguien estaba "haciendo pasar" personas en su nombre utilizando su identidad profesional. Con el correr de las horas comenzaron a aparecer familiares de pacientes fallecidos después de haberse atendido en las clínicas allanadas. Esos testimonios podrían cambiar por completo el rumbo judicial del expediente. La fiscalía ya analiza agravar la imputación para algunos de los detenidos bajo la figura de homicidio por dolo eventual.

La causa investiga el funcionamiento de la falsa prestadora "Argentina Salud"

Para eso deberán exhumarse cuerpos y realizar peritajes que permitan establecer si las muertes estuvieron relacionadas con tratamientos realizados por falsos médicos o con prácticas sanitarias ilegales. Si se comprobara que quienes atendían no tenían títulos habilitantes, la acusación podría pasar de mala praxis a homicidio simple, un delito con penas de entre 8 y 25 años de prisión. Pero la trama todavía guarda otro capítulo oscuro. Según fuentes de la investigación, apareció mencionado un hombre que trabaja en la Jefatura Departamental de La Matanza, en Puente 12, y que, aunque no sería médico ni policía, firmaría certificados y diagnósticos utilizando un sello falso.

La sospecha es todavía más delicada porque también aparece señalado como posible nexo entre la organización y sectores policiales que habrían brindado protección a la banda. Por ahora, su identidad permanece bajo reserva. Mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito económico de la organización, crece el estupor entre vecinos que durante años confiaron su salud a una estructura completamente irregular. Pacientes humildes que buscaban atención médica accesible terminaron atrapados, según la investigación, en una red donde convivían certificados falsos, profesionales inexistentes y medicamentos sin control. La causa ya tiene 29 detenidos.