Ataque de celos y furia en Santiago del Estero: encontró el auto de su pareja en la casa de la ex y se lo estrelló

Una escena de furia desatada, celos, gritos y destrucción irrumpió en la calma del barrio Mama Antula, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, cuando una mujer, fuera de sí, estrelló el auto de su pareja contra la casa de la ex del hombre y provocó destrozos en medio de un violento ataque. El episodio ocurrió este domingo por la madrugada y comenzó cuando la mujer descubrió que el Ford Escort de su novio estaba estacionado frente al domicilio de su ex pareja.

Cegada por los celos, creyó que él se encontraba dentro de la casa y decidió actuar de forma impulsiva y violenta: se subió al vehículo, lo encendió y lo impactó de lleno contra el frente de la vivienda, generando daños materiales. Pero la furia no terminó allí: rompió las dos cubiertas derechas, golpeó con saña el parabrisas y continuó gritando insultos desde la calle. Dentro de la casa, la mujer que habita la vivienda -la ex pareja del novio de la agresora- dormía.

Según relató a los efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 5, los ruidos la despertaron en plena madrugada, y al asomarse por la ventana presenció la escena de locura. Asustada por los gritos y temiendo ser agredida, decidió no salir y llamó inmediatamente al 911. Para cuando llegó la Policía, la atacante ya había escapado del lugar. La víctima explicó que en ningún momento el hombre se encontraba en su casa.

Incluso, relató que no comprendía por qué había dejado su auto allí estacionado. En su testimonio, la mujer remarcó el nivel de violencia con el que actuó la agresora: "Gritaba y rompía todo. Me dio miedo salir, pensé que podía atacarme a mí también", relató con angustia. Según detalló el portal Nuevo Diario Web, la agresora habló por teléfono con su pareja antes de que llegaran los oficiales. Le contó lo sucedido y él le respondió que estaba reunido con amigos y que iría a retirar el vehículo.

También le anunció que realizaría una denuncia en su contra, pero hasta el momento no fue localizada por las autoridades. El caso está siendo investigado por las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero. La violencia, el temor y la irracionalidad marcaron una noche que pudo terminar en tragedia. Aunque no hubo heridos, la escena dejó al descubierto un drama pasional que escaló peligrosamente. Mientras tanto, la comunidad del barrio Mama Antula se mantiene conmocionada, con la incertidumbre de que la mujer aún no ha sido detenida. Los vecinos piden que se tomen medidas para evitar nuevos episodios de este tipo.