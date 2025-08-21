Boric fulminó la barbarie en Avellaneda y mandó a su ministro del Interior a Buenos Aires: "Nada justifica un linchamiento"

La noche del miércoles quedó marcada por un episodio de violencia extrema que traspasó fronteras y desató un terremoto diplomático. En el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, lo que debía ser una fiesta de fútbol internacional por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó convertido en una batalla campal. La ferocidad de la barra brava de Independiente contra los hinchas visitantes de Universidad de Chile dejó un saldo estremecedor: al menos 23 heridos, dos de ellos en estado crítico, y 97 chilenos detenidos. La magnitud del escándalo obligó a la intervención directa del presidente de Chile, Gabriel Boric.

Las publicaciones del presidente de Chile, Gabriel Boric

Sin ir más lejos, el mandatario utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje sin concesiones. "Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. (...) Y no, nada justifica un linchamiento. Nada", expresó en su cuenta de X.

Boric detalló además que había instruido a su embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a dirigirse personalmente a la comisaría donde permanecían los detenidos y al Hospital Fiorito, donde están internados los heridos. En paralelo, anunció que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires para acompañar la situación en el terreno. "La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado", remarcó.

Y sentenció: "Y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia". En el Hospital Fiorito, dos hinchas de la "U" fueron operados de urgencia tras ingresar con traumatismos craneoencefálicos graves, fracturas y hundimientos. Uno de ellos, identificado como Gonzalo Alfaro, sufrió heridas al caer desde la tribuna alta cuando fue atacado por un grupo de violentos. "Por fortuna, cayó sobre un techo, lo que le salvó la vida", explicó Viera Gallo.

Heridos graves y escenas de horror en el partido disputado en Avellaneda

Otros 11 simpatizantes chilenos con lesiones leves también fueron atendidos allí, mientras que cinco heridos -incluido un apuñalado- fueron derivados al Hospital Perón. Otros cuatro recibieron atención en el Hospital de Wilde y ya recibieron el alta. El número de detenidos encendió las alarmas en el gobierno chileno: 97 hinchas de Universidad de Chile pasaron la noche en la Comisaría Cuarta de Avellaneda. "Los menores ya fueron entregados. Quedan tres mujeres y el resto son hombres. Están en condiciones muy precarias, pero los acompañamos para llevarles calma", explicó el embajador Viera Gallo.

Masacre en Avellaneda

El funcionario también se comprometió a garantizar la defensa consular de quienes deban responder ante la Justicia. Tras la suspensión del partido, más de 300 hinchas de la "U" fueron escoltados hasta Puerto Madero, donde la Policía de la Ciudad requisó los micros con perros de la División K9.