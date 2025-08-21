Escándalo en Escobar: un candidato de La Libertad Avanza fue imputado por acoso sexual a una adolescente de 14 años

Un verdadero escándalo sacude a la política de Escobar: Sergio Roberto Álvarez, candidato a concejal de La Libertad Avanza (LLA) y asesor del bloque libertario en el Concejo Deliberante, quedó imputado por el delito de grooming, es decir, acoso sexual a una menor a través de Internet. La víctima es una adolescente de 14 años. La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Irigoyen, del Departamento Judicial Zárate-Campana, se inició tras la denuncia de la madre de la joven, quien descubrió los mensajes en el celular de su hija. El contenido de los chats revela un patrón de hostigamiento virtual que no deja margen para la duda.

El navegador no soporta este contenido.

Sin ir más lejos, uno de los textos que la mujer encontró en la cuenta de TikTok de la adolescente dice: "Obvio que sos hermosa, me encantan tus rulos. Lástima que estoy viejo, si tuviera tu edad no dudaría de hacer lo imposible para conquistarte". En otro tramo de la conversación, cuando la menor le aclaró que tenía 14 años, el sospechoso le escribió: "Pensé que tenías más, por tu forma de ser. Sos muy señorita. Bueno, te dejo tranquila, cuidate".

Según fuentes judiciales, los mensajes incluían "piropos insistentes y fuera de lugar, referencias a familiares de la víctima, la afirmación de que la observaba cuando se cruzaban en la calle e incluso insinuaciones sobre la posibilidad de un encuentro presencial". Con el avance de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Álvarez, ubicada en Maquinista Savio. En el operativo participaron fuerzas especializadas en cibercrimen y la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana.

Allí secuestraron celulares, computadoras y tablets. "En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del imputado, que sería el dispositivo electrónico para enviar los mensajes a la víctima", informaron fuentes judiciales. Además, se dispusieron medidas de protección para la adolescente y su madre. Tras el escándalo, desde La Libertad Avanza en Escobar difundieron un comunicado oficial en el que anunciaron que Álvarez había renunciado a su candidatura "por motivos estrictamente personales".

Los mensajes que leyó la madre de la adolescente.

El texto partidario advirtió: "Acompañamos y respetamos plenamente esta decisión, entendiendo que responde a lo mejor para su presente y su futuro. Reconocemos el compromiso, la entrega y el trabajo sostenido que Sergio ha brindado en todo este tiempo, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro proyecto político". En la misma línea, cerraron el comunicado con un mensaje político: "La Libertad Avanza continuará adelante con el mismo ímpetu y convicción, llevando a cada vecino nuestras propuestas y reafirmando el compromiso de construir un Escobar con más libertad, menos impuestos y más trabajo".

Los mensajes que leyó la madre de la adolescente.

Mientras la investigación judicial avanza, la causa ya deja en evidencia no solo la gravedad del accionar imputado, sino también el modo en que el espacio libertario eligió blindarse políticamente frente a un hecho de altísimo impacto social e institucional.