Brutal agresión en una cancha de fútbol: un golpe por la espalda terminó con una fractura de maxilar y un boxeador detenido

Lo que debía ser un partido entre amigos terminó en una escena de violencia extrema. En la ciudad de La Plata, un boxeador amateur de 32 años fue detenido acusado de haber provocado graves lesiones a otro jugador, en un instante de furia que lo cambió todo. El hecho, que había ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en el predio "La Selección", ubicado en la intersección de Ruta 36 y 32, derivó en una investigación que meses después terminó permitiendo identificar al agresor. Según la denuncia, la víctima, un joven de 27 años, participaba de un encuentro recreativo cuando comenzó a ser hostigado por otro jugador que se mostró violento durante todo el partido.

La víctima sufrió una fractura de maxilar y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín.

La tensión fue en aumento hasta que, minutos antes del final, todo estalló. De acuerdo al relato incorporado a la causa, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, lanzó un golpe de puño directo al rostro. El impacto fue devastador: la víctima sufrió una fractura de maxilar y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín. El ataque, sorpresivo y sin posibilidad de defensa, marcó el tono de la investigación judicial.

La causa fue caratulada como "lesiones graves agravadas por alevosía", una figura que contempla la ventaja del agresor al actuar de forma traicionera. Tras la denuncia, personal de la DDI La Plata inició una investigación que permitió reconstruir lo sucedido a partir de testimonios y tareas de campo. Así se logró identificar al sospechoso, quien resultó ser un boxeador amateur con participación en competencias a nivel local y provincial.

El dato no pasó inadvertido: alguien entrenado para pelear, utilizando su fuerza fuera del ring, en un contexto completamente ajeno al deporte de combate. Con las pruebas reunidas, la Justicia avanzó rápidamente. La Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, ordenó la detención del acusado. El arresto se concretó en las últimas horas, cuando efectivos policiales lograron ubicar al sospechoso en la zona de calle 162, mientras realizaba una rutina de entrenamiento.

Allí fue interceptado, reducido en la vía pública y trasladado a una dependencia policial. Mientras el acusado espera ser indagado, la causa sigue su curso en el Departamento Judicial La Plata. La víctima, en tanto, debió atravesar una intervención médica urgente y cargar con las secuelas físicas y emocionales de ese ataque inesperado.