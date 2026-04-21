Río Negro: imputaron a un docente de plástica por el abuso de 11 niñas de primaria

Un ex docente de artes plásticas de la localidad rionegrina de San Antonio Oeste fue imputado por presunto abuso sexual once alumnas durante las clases dictadas entre 2023 y 2024 en la Escuela 146 de la ciudad costera. Según los relatos acusadores, las niñas en temprana edad primaria -6 y 7 años- habían sido sentadas en su falda y allí el adulto realizaba tocamientos.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal rionegrino a la agencia Noticias Argentinas, el acusado será juzgado en debate oral y público, y puede llegar a enfrentarse a una condena que parte desde los tres y va hasta los doce años de prisión. La Fiscalía sostuvo que los hechos de abuso sexual simple se habrían producido mediante el aprovechamiento de su rol docente.

Cuando salieron a la luz los hechos a mediados de 2024, varios madres y padres se habían convocado en la escuela para exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

La determinación de avanzar a juicio fue tomada este mediodía, tras la finalización de la audiencia de control de acusación, en la que además se definió la prueba que las partes prevén producir durante el debate oral y público. Ayer había comenzado la instancia con la lectura de los 11 hechos imputados y la prórroga de la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses.

El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios, aunque sí acotó su alcance. Las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué acciones realizaron a partir de ello, pero no podrán reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas. La decisión se ampara en una defensa de la integridad de las menores y con el fin de evitar que atraviesen una revictimización.

En aquella oportunidad en la cual se denunciaron los hechos, la vivienda del acusado fue atacada, saqueada e incendiada.

En la misma línea, la Justicia local limitó las preguntas abiertas y dispuso que los testimonios de directivos y profesionales se circunscriban a las medidas adoptadas y a los aspectos técnicos de las pericias. Además, condicionó la producción de determinada evidencia a que ese material sea puesto previamente a disposición de la defensa, con el fin de garantizar su adecuado control.

En cuanto a la prueba testimonial, se admitió la declaración de alrededor de una veintena de testigos propuestos por las partes, entre ellos personas del ámbito educativo, profesionales intervinientes y personal técnico. Ahora resta que se definan los plazos en los cuales comenzará el juicio.