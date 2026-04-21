Gianinna Maradona declaró durante seis horas en el juicio por la muerte de Diego y el abogado de Luque la hizo llorar

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa y durante este martes fue su hija Gianinna quien tuvo que presentar su declaración, la cual estuvo marcada por el estilo increpante de las preguntas del abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que puede significarle hasta 25 años de prisión.

Durante las preguntas de Oneto, el letrado manejó un tono que fue reprendido por los jueces, luego de los reclamos de los representantes legales de Gianinna, encabezados por Fernando Burlando. La ex pareja de Sergio Agüero llevaba más de cuatro horas ininterrumpidos frente al Tribunal y rompió en llanto. "Me siento hostigada", reconoció, en un gesto que dio pie a un cuarto intermedio de 15 minutos.

Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Lepoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

También el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, intentó atacar a Gianinna y ponerla en el banquillo de los acusados, probablemente con el fin de alivianar la posible pena de su defendida, quien quedó señalada como la que le daba a Maradona "las únicas pastillas que tomaba", al punto de llevarlo a abandonar la medicación cardíaca que utilizaba desde el año 2000. Solicitó que no hable ante una eventual responsabilidad sobre la muerte de su propio padre.

Durante su declaración Gianinna describió cuando vio el cadáver de su padre: "Cuando se fueron los médicos y me dijeron lo que había pasado con mi papá, me dejaron pasar a la habitación. Estaba puesto en el medio de la cama, tapado por una sábana, y desde la puerta yo no lograba ver su cara porque el abdomen lo tapaba. Estaba muy hinchado", reveló. "Yo tengo en mi cabeza las manos de mi papá espectaculares, que son igual a las de mi hermana, y estaban deformadas las manos de lo hinchadas que las tenían", graficó después.

El tuit de Ángel de Brito que reveló la maniobra de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sobre la casa en la cual murió su padre, la única testigo del día detalló que "era desagradable", ya que "no estaba condicionada para una persona que no podía subir escaleras", tampoco "tenía una habitación en la planta baja". "No era una casa para una internación domiciliaria. Él tenía que poder estar en paz. El trato a mi papá era nulo porque él estaba en la habitación y los otros estaban en toda la casa", señaló en relación a la vivienda del barrio San Andrés.

Además recordó cuando fueron a buscar las cosas de su padre con su hermana Jana. "Una vez que mi papá se fue al cielo, fuimos a sacar las cosas que había en esa casa y me encontré con la ropa de mi papá toda tirada, hecha bollos en los placards; había mantas y frazadas con olor a pis en caja, en la parrilla. Era desagradable hasta lo que había en las heladeras", lamentó.

Gianinna Maradona con sus hermanas, en un cuarto intermedio de su declaración en el juicio por la muerte de su padre.

Lo más duro de la declaración

Gianinna llegó a confesar que fue tal el sufrimiento por la muerte de su padre, seis años atrás, que le pedía morirse. "Desde ese día, no hay un día que no me acostara y le pidiera a mi papá que me llevara con él, que yo no quería vivir más. Y yo sabía que tenía un hijo, que estaba mi sobrina, mi mamá, mi hermana. Pero yo sentía que no iba a poder vivir sin él. Mi vida cambió completamente y tuve que recurrir a un psiquiatra para estar medicada porque no tenía ganas de vivir. Y yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me tenga que escuchar de esta forma. Yo me quería ir con mi papá", confesó.

"Le pese a quien le pese, yo tuve una vida al lado de mi papá, donde vivimos cosas muy espectaculares y otras bastante tristes. Pero de una manera u otra logramos siempre estar cerca. Siempre fue un papá re presente como podía. Mi papá me enseñó todo lo que sí y todo lo que no en la vida. Con sus elecciones yo también aprendí a elegir mejor, a estar más atenta", agradeció en un momento de las seis horas en las que declaró ante la Justicia.