Burlando habló y el Servicio Penitenciario lo desmintió: los rugbiers no están aislados ni intentaron suicidarse

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) negó a BigBang la información que el abogado Fernando Burlando aseguró ayer en relación a novedades de los rugbiers de Zárate que se encuentran en prisión por matar a Fernando Báez Sosa. El letrado declaró que Luciano Pertossi estaba aislado por intentar quitarse la vida y que Máximo Thomsen estaba en la misma situación por una pelea con otro interno.

Se da en el marco del estreno del documental "50 segundos" que Netflix estrenará el 13 de noviembre, y que registra lo sucedido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. "No hay ningún sancionado, no hubo intentos de suicidio", fueron las contundentes declaraciones de fuentes del SPB a BigBang . La desmentida a que alguno de los internos haya intentado quitarse la vida en el penal de Melchor Romero llegó tras las declaraciones que Burlando hizo el jueves ante DDM, por América TV.

Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi durante el juicio

Desde el SPB afirmaron que los ocho detenidos por el asesinato de Báez Sosa "tienen actividad normal", como parte del Pabellón 4 que integran. Cabe recordar que Burlando fue defensor de los padres de la víctima, Graciela Báez y Silvino Sosa, en la causa contra los asesinos condenados y que todavía pelea en la causa para aumentar las penas sobre ellos. "Pedimos perpetua para todos. Seguimos insistiendo con la idea de que se aplique la pena máxima", aseguró el abogado en sus declaraciones televisivas. Lo cierto es que desde el SPB rechazaron las versiones y se preguntaron por qué el letrado estaba "sacando" esa información.

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa

De acuerdo a lo que averiguó BigBang , no sólo las versiones son incorrectas, sino que además son muchas veces todo lo contrario. "No están tan aislados como antes", describieron desde el SPB, mientras que confirmaron que los famosos reclusos "comparten algunas actividades con otros internos", una demostración de que lo señalado por el mediático abogado dista de la realidad.

"50 segundos" es un documental que promete meterse de lleno en el caso que apasionó al país por completo y que dejó precedentes muy serios en materia de este tipo de delitos penales. El anuncio de su estreno movilizó mucho a la sociedad por volver a traer el caso a la mesa familiar, aunque las versiones que brindó Burlando no son ciertas.