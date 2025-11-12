Caos, fuego y miedo en Mar del Plata: padres incendiaron la casa de un nene acusado de abuso en un colegio

El martes por la tarde, la tranquilidad del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata se rompió en mil pedazos. Una acusación dentro de la Escuela Primaria N°21 desató una de las jornadas más violentas que la ciudad recuerde: un grupo de padres, enfurecidos por un presunto caso de abuso entre alumnos, intentó tomar el colegio, destrozó patrulleros y terminó incendiando la casa del niño señalado como agresor.

Todo comenzó con una denuncia que se divulgó con rapidez: un alumno de 10 años habría manoseado a dos nenas de seis durante el recreo. La noticia llegó a oídos de las familias, y la indignación creció sin freno. Decenas de padres se presentaron en la escuela -ubicada frente a la comisaría 12°- exigiendo respuestas inmediatas. La tensión escaló tan rápido que la policía ordenó retener a los chicos dentro del establecimiento para resguardarlos.

El navegador no soporta este contenido.

Pero afuera, la situación se volvió incontrolable. Hubo empujones, gritos, piedrazos y amenazas. "Me dicen que el nene que las tocó es una criatura, pero mi hija también, y las tienen que cuidar", gritó la madre de una de las víctimas. En medio del caos, algunos manifestantes se dirigieron hacia la casa del chico acusado, a diez cuadras de la escuela. Allí, la furia se transformó en venganza: vandalizaron la vivienda y le prendieron fuego.

Prefectura y la Policía Bonaerense montaron un operativo de emergencia para evitar que la situación terminara en un linchamiento. Sin embargo, los daños ya eran irreversibles. La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo del caso. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, el menor habría "tomado por la fuerza" a las nenas durante el recreo. Pero por su edad, no puede ser penalmente imputado.

El navegador no soporta este contenido.

De hecho, una fuente judicial indicó: "No podemos entender qué se le puede atribuir a un chico de esa edad, qué idea de ataque sexual o perversión puede interpretarse con ese acto que, de haber sucedido, merece un tratamiento distinto al que el reclamo solicita". El niño, acompañado por su madre, debió ser retirado de la escuela por una puerta lateral y, según trascendió, continuará sus estudios desde su casa. "Nos dijeron que no va a volver", confirmó la abuela de una de las nenas.

Y sumó: "Nos dijeron que le van a mandar módulos para que estudie". El estallido de violencia impactó de lleno en toda la comunidad educativa. Este miércoles, las escuelas públicas y municipales de General Pueyrredon amanecieron cerradas: los gremios docentes convocaron a un paro total de 24 horas bajo la consigna "Las escuelas son territorios de paz". "¡No a la violencia en las escuelas!", reclamó la conducción de Suteba Mar del Plata.

El navegador no soporta este contenido.

El gremio convocó además a una movilización a las 10 en Luro y 14 de Julio, acompañada por ATE, FEB, Udocba y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). "Lo que pasó no puede repetirse. El límite se cruzó", advirtieron desde el Frente Gremial Docente. Los docentes no solo exigen protección física, sino también contención emocional y políticas concretas de prevención de conflictos. En el comunicado difundido anoche, los sindicatos subrayaron que la violencia escolar "viene en aumento".