Débora Bulacio fue asesinada por su pareja y su hija habló destrozada: "Ahora entiendo muchas cosas"

La ciudad balnearia de Necochea en particular pero Argentina en general está conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja, Ángel Gutiérrez. Un femicidio que se suma a la larga lista de muertes de mujeres en manos de la violencia machista.

Débora había llegado al camping Miguel Lillo el jueves pasado junto a Gutiérrez, con quien mantenía una relación que, según sus propias palabras en mensajes a sus amigos, era bastante complicada: "Acá estoy en Necochea, pasándola no muy bien, pero bueno, intentando pasarla bien. A ver si me pongo las pilas y trato de pasarla bien, porque la verdad que la vengo pasando supermal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa, pero bueno...", confesó Débora en un audio que envió antes de desaparecer.

El sábado por la noche fue la última vez que se la vio con vida. Las cámaras de seguridad del camping registraron una discusión entre la pareja al salir del baño. Según relató Rafael Mugica, dueño del camping, "él la quiso abrazar, ella lo rechazó y él la agarró del cuello y la tiró al piso . Después se la ve en el quincho tomando cerveza y hablando con el sereno, quien le ofreció asistencia si lo necesitaba".

Ángel Gutiérrez, presunto femicida de Débora Bulacio

Esa misma noche, Débora envió un mensaje a su hija Tania: "Me dijo que había agarrado wifi y que me amaba; se escuchaba bien. Pero cuando lo analicé después, noté que por un momento se le quebró la voz, como si estuviera tratando de ocultar algo", expresó Tania en diálogo con LN+. Para entonces, Débora ya había dejado señales claras de que estaba en peligro.

El domingo por la mañana, el femicida Gutiérrez abandonó el camping sin hacer el check-out ni dar explicaciones sobre el paradero de Débora, loq ue encendió las alarmas. Luego de este gesto, su familia presentó una denuncia por desaparición. La búsqueda movilizó a más de 80 efectivos policiales y se concentró en la playa y el Parque Miguel Lillo.

Este martes por la tarde, tras días de angustia e incertidumbre, el cuerpo de Débora fue hallado sumergido en un lago cercano al camping. El lugar presentaba rastros de arrastre y el alambre perimetral estaba cortado, según informó el sereno del camping: "Era como si hubieran arrastrado un cuerpo; las marcas eran claras", detalló Mugica.

El lugar donde terminaron encontrando a Débora Bulacio

Además, en la carpa que compartían Débora y Gutiérrez se encontraron manchas de sangre y un fuerte olor a putrefacción: "L a carpa tiene manchas hemáticas y también hallaron objetos personales de ella . También hallaron objetos personales de Débora, como maquillajes, cerca del sitio", señaló la periodista Analía Elefante desde el lugar de los hechos.

Gutiérrez, quien ya tenía antecedentes por violencia con una pareja anterior, fue detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sin embargo, hasta ahora se ha negado a declarar.

Débora Bulacio

Tania, devastada por la pérdida de su madre, expresó: "Yo lo conocía a él, pero mamá nunca me contó cómo era su relación. A veces la veía de mal humor, pero nunca me habló de violencia. Ahora entiendo muchas cosas".

Débora Bulacio deja tres hijas huérfanas, pero este femicidio no es un hecho aislado; es parte de una realidad que afecta a miles de mujeres en Argentina cada año. Según cifras oficiales, una mujer es asesinada cada 30 horas en el país por razones de género.