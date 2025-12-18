Christian Petersen lucha por su vida: el chef sufrió una grave descompensación cardíaca mientras escalaba

El silencio de la montaña se quebró de golpe. Lo que había comenzado como una excursión en uno de los paisajes más imponentes del país terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj por la vida. El chef Christian Petersen, de 56 años, sufrió una grave descompensación cardíaca mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín y desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. La noticia se conoció en las últimas horas y generó una fuerte conmoción en el mundo de la gastronomía y la televisión, donde Petersen se volvió popular como jurado de El gran premio de la cocina.

El chef Christian Petersen pelea por su vida

Según se informó en el ciclo Puro Show, el episodio ocurrió durante un viaje al Sur argentino. "Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", relataron en el programa de El Trece. De acuerdo a la información difundida por medios locales de la región cordillerana, Petersen participaba junto a otras personas de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín cuando el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas.

La decisión fue inmediata: dar aviso al guardaparque y solicitar asistencia urgente. El operativo de rescate se activó sin demora. El chef fue trasladado sedado al hospital de Junín de los Andes y, tras ser estabilizado, derivado al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, "una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón". Si bien no hay un comunicado oficial, trascendió que el cuadro sería crítico y que el chef podría estar atravesando una falla multiorgánica.

Lo cierto es que su salud mantiene en vilo a su familia, amigos y colegas. Por estas horas, el estado de salud de Petersen sigue siendo reservado y la expectativa está puesta en una evolución favorable en las próximas horas. La situación golpea aún más fuerte por el momento personal que atravesaba. En abril de 2025, Christian Petersen se había casado con Sofía Zelaschi y había tomado una decisión de vida profunda: dejar la vorágine de la Ciudad de Buenos Aires para instalarse en San Antonio de Areco. Padre de tres hijos -Hans, Francis y Lans-, llevaba más de la mitad de su vida dedicada a la gastronomía, entre cocinas, restaurantes y programas de televisión.