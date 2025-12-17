La cifra podría ser mayor: así avanzó el caso de la madre que gastó $17 millones en el casino

En las últimas horas trascendió la noticia de una estafa que afectó a los alumnos de la Escuela de Comercio Nº 19 de Eldorado, en Misiones. La acusada es una madre que había sido designada para reunir la plata destinada a la fiesta de egresados y que, a pocos días del evento, reconoció haber gastado cerca de 17 millones de pesos en el casino.

El caso no solo llegó a los portales de noticias, sino que también generó un fuerte debate en redes sociales. A partir de la repercusión pública, salieron a la luz otras situaciones similares que tendrían como protagonista a Romina Enríquez: "Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz", reveló Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias damnificadas, en diálogo con Red Ciudadana.

Romina Enríquez es la madre que gastó 17 millones de la fiesta de egresados en el casino

Según su testimonio, Enríquez quedó a cargo de la administración de los fondos porque "tenía contactos con los proveedores y, en teoría, experiencia en la organización de eventos". "Lo que no sabíamos es que también tenía experiencia en estafar a la gente ", agregó con indignación.

Tras la denuncia, comenzaron a aparecer nuevos casos: "Como no eran sumas tan grandes, la gente no hacía la denuncia. Acá somos muy pasivos, muy tranquilos", sostuvo Mónica. En ese contexto, más familias se acercaron a la comisaría para presentar comprobantes y sumarse a la causa penal iniciada por el delito de administración fraudulenta. La Justicia deberá determinar el monto total de la estafa, que podría ser aún mayor.

La mujer denunciada escribe en un blog de casinos

La acusada solicitó no ser detenida y presentó un certificado médico firmado por una psiquiatra , que le indicó algunos días de reposo. Enríquez, quien se desempeña como enfermera en el Hospital SAMIC de Eldorado, designó como abogado defensor a Matías Sotelo, quien ya presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 un pedido de eximición de prisión, con el objetivo de anticiparse a un eventual pedido de detención.

Ramón Mercado, uno de los primeros en radicar la denuncia penal, explicó que "por medio de transferencias, los padres de los chicos le pasamos 18.800.000 pesos, pero después supimos que algunos realizaron pagos en efectivo, que ahora deben ser acreditados para saber a cuánto asciende la estafa".

Padres y alumnos lograron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados

El viernes, cerca del mediodía y a pocas horas del inicio del evento, los propietarios del salón se comunicaron con algunos padres para anunciar la cancelación de la fiesta por el incumplimiento del contrato. El acuerdo establecía como fecha límite de pago el miércoles 10 de diciembre. Desde el lugar informaron que la mujer encargada del evento había prometido abonar el total ese mismo viernes por la mañana, pero nunca volvió a atender el teléfono.

En medio de la desesperación de los egresados y sus familias, Enríquez respondió uno de los tantos mensajes que se acumulaban en su celular. "La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé el dinero, pensando que lo iba a recuperar, pero cada vez me fui enterrando más ", reconoció. También se comprometió a gestionar un crédito para devolver lo perdido, aunque luego abandonó los grupos de WhatsApp.

Pese al golpe, los padres y alumnos lograron reorganizarse y, en pocas horas, pudieron realizar la fiesta gracias al apoyo del intendente de Eldorado, quien se presentó como garante del pago. Ahora, cada familia deberá reunir 320.000 pesos para afrontar los costos de la recepción.

Finalmente, el viernes la fiesta se llevó a cabo y contó incluso con la presencia de la hija de la enfermera denunciada. Según explicaron algunos padres, la participación de la adolescente fue una decisión tomada por sus propios compañeros.

Durante el fin de semana, familiares de Enríquez se comunicaron con las víctimas y se comprometieron a realizar aportes económicos para reducir parte de la deuda. En paralelo, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, sacó una campaña solidaria en redes sociales para recaudar fondos y ayudar a los padres de los egresados. Además, informó que se intimó al casino de Eldorado "para que se haga responsable de esta situación".