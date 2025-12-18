Maru Botana rompió el silencio tras la denuncia por acoso de su marido: "Está de moda hablar mal de los jefes"

Días atrás, Maru Botana volvió a estar en boca de todos al reencontrarse con Yanina Latorre en las grabaciones de Masterchef, mientras las dos hacían un reemplazo. El hecho fue noticia porque las mediáticas supieron ser amigas y se pelearon tan fuerte que nunca más volvieron a verse las caras; sin embargo, en las últimas horas la pastelera más famosa del país sufrió un nuevo golpe que involucra directamente a su esposo.

El caso fue expuesto públicamente por Ángel de Brito en LAM, cuando contó detalles del nuevo conflicto legal que atraviesa el matrimonio: "Escándalo judicial. Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", introdujo el conductor al aire.

Maru Botana menospreció la denuncia de su ex empleada

Según detalló el periodista, la denuncia fue presentada por una ex empleada que trabajaba en el local gastronómico que Botana tiene en la calle Echeverría. Entre los hechos denunciados, se destacó un comportamiento reiterado que habría generado un fuerte malestar en el ámbito de trabajo: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para ir al trabajo más desprolija", leyó de Brito al aire.

Con la noticia en todos los portales y redes sociales, Maru se vio en la obligación de hablar: " Está de moda hablar mal de los jefes ", soltó la al ser consultada por las acusaciones. Lejos de negar los problemas legales, la pastelera no quiso dar muchos detalles al respecto aunque minimizó la denuncia de su ex empleada: "Está todo en manos de abogados".

Maru Botana y su marido fueron denunciados por una exempleada

La demanda alcanzó tanto a Maru Botana como a su esposo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N°47. El foco principal estuvo puesto en Bernardo Solá, acusado de acoso y hostigamiento laboral.

Con el avance del expediente, las partes llegaron a un acuerdo transaccional. Según trascendió, se solicitó la homologación judicial, se efectuó el pago de un monto embargado y luego se pidió el levantamiento del embargo. En ese marco, la demandante reajustó el monto total de la demanda, incluyendo intereses, hasta alcanzar la suma de 50 millones de pesos.