Sobrevivió de milagro y su familia clama por ayuda: quién es Paola Espíndola, la joven argentina atacada en Italia

La vida de Paola Espíndola se partió en dos el 10 de diciembre. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno en su lugar de trabajo en Italia, apareció su esposo, Alejo Grisetti, y comenzó a apuñalarla sin darle tiempo a reaccionar. Lo que había empezado meses atrás como un proyecto de amor y migración terminó convertido en una escena de horror, violencia extrema y desesperación. Según informó el medio italiano Il T Quotidiano, la primera puñalada fue en el pecho. Luego vinieron otras en el brazo y la espalda. Paola, herida de gravedad, logró correr y se arrojó por las escaleras desde un tercer piso para salvar su vida.

Paola Espíndola, de 24 años, fue apuñalada más de veinte veces por su esposo

Testigos llamaron de inmediato a emergencias y la joven fue trasladada en helicóptero al Hospital Santa Chiara, donde fue sometida a una cirugía de urgencia. El agresor, en tanto, intentó autolesionarse tras el ataque. También fue internado y, una vez dado de alta, quedó detenido. El juez de instrucción Enrico Borrelli confirmó que la audiencia indagatoria se realizará en los próximos días, cuando el acusado se recupere por completo. Detrás del ataque hay una historia de violencia sostenida.

Días después de casarse en Italia, Paola comenzó a ser víctima de violencia de género. Así lo confirmaron familiares de la joven, que lograron reconstruir un calvario silencioso que se extendió durante casi un año. "A las dos semanas de mudarse, él empezó con los golpes", relató su hermana Maira Espíndola en diálogo con Radio Net. "Él tenía el control de su celular. Los mensajes eran de él, no de ella. Pao buscó salir de esa situación, pero vivían en un pueblo chiquito", explicó.

Paola Espíndola, de 24 años, fue apuñalada más de veinte veces por su esposo

Según su entorno, la joven llegó a pedir ayuda en el hotel donde trabajaban ambos. Allí se comprometieron a trasladar a Grisetti a otra sede en Austria para protegerla. Pero antes de que eso ocurriera, él volvió y la atacó. "Pao hacía el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el medio del pecho. Sale corriendo, se tira por dos escaleras para poder zafar. Siempre estuvo consciente. Se acuerda de cada detalle", relató Maira.

Y sintetizó el horror vivido por su hermana en una frase devastadora: "Pao vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas". El parte médico estremece. "Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado, la escápula izquierda quebrada y perdió la movilidad de la mano derecha por una puñalada en un tendón", detalló su hermana. A pesar de la gravedad de las heridas, Paola está fuera de peligro. "Es un milagro lo que pasó. Los médicos no se explican cómo está viva", aseguró.

Paola Espíndola, de 24 años, fue apuñalada más de veinte veces por su esposo

Grisetti fue detenido el 12 de diciembre, tras permanecer 48 horas internado por heridas leves. Actualmente se encuentra bajo custodia policial, a la espera de ser interrogado por la Justicia italiana. La familia de Paola, en tanto, inició una colecta solidaria para afrontar los gastos médicos, la estadía en Italia y el traslado de regreso a la Argentina. "Estoy moviendo cielo y tierra porque no voy a parar hasta que esta persona se pudra en la cárcel y nunca más pise San Nicolás. Quiero que quede encerrado por el resto de su vida", expresó Maira. Los que quieran ayudar a Paola mediante transferencia bancaria, el alias es todos.por.pao, a nombre de Maira Espíndola.