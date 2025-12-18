De la burla de la Libertad a Avanza al cambio de fecha para debatir: lo que dejó la marcha de la CGT

En medio de la marcha masiva convocada este jueves por la CGT, el gobierno buscó acelerar a fondo para lograr la aprobación en forma exprés de la reforma laboral y la Ley de Glaciares, y sancionar todo el paquete de leyes de ajuste y ataques a los trabajadores antes de fin de año. El objetivo del operativo comandado por Patricia Bullrich, fue lograr dictamen para luego sesionar el 26 de diciembre, aunque fracasó rotundamente.

"Bullrich quiere acelerar el tratamiento de la reforma, hacerla exprés, porque tiene miedo de que un debate en regla ponga de manifiesto el carácter profundamente reaccionario que pretenden con Milei. Hay que saber que cuenta con el apoyo de sectores de la oposición como el peronista Jalil y sus representantes en Diputados", escribió en X el dirigente nacional del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

La Libertad Avanza se expresó ante la marcha de la CGT

En este contexto, la CGT copó Plaza de Mayo; Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Solá, dejaron un claro mensaje para quienes son responsable de debatir acerca de la reforma laboral: " Si no nos escuchan vamos a terminar en paro nacional ".

En medio de un pueblo de pie, Patricia Bullrich demostró la verdad del oficialismo: no importan los trabajadores. Y es que a traces de su cuenta de X denigró a la CGT: "Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta", fueron las primeras líneas y continuó: "Ahora volvemos a lo importante".

Al ninguneó se sumó Manuel Adorni, que en su red social posteó una selfie junto a Diego Santilli: "Un paso más en el irrefrenable camino de la reconstrucción de la Argentina. Fin.", escribió. Un intento de demostrar que La Libertad Avanza no está interesada en la marcha de los sindicatos y se mantienen ocupados en otras labores.

Finalmente, desde el Congreso, Patricia Bullrich tomó la palabra y confesó escuchar los reclamo de los diferentes sectores para analizar los puntos de la reforma laboral que no convencen: "Nosotros hemos escuchado a todos los actores, y hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto, a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero", dijo y solicitó acompañamiento en otro asunto: "Si quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional", cabe recordar que ya tiene media sanción.