Navidad judicializada, llanto en el set y un juez que arruinó el brindis a Wanda: el nuevo capítulo de la novela turca

Cuando parecía que el escándalo navideño entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la siempre presente sombra de La China Suárez había quedado en el pasado, la historia volvió a encenderse. A casi un año de aquellos festejos de fin de año que dieron que hablar, las celebraciones de esta Navidad y Año Nuevo prometen nuevamente más tribunales que pan dulce. Según trascendió, Wanda Nara había solicitado pasar la Navidad con sus hijas en Punta del Este, su clásico refugio de verano.

Sin embargo, Icardi presentó el mismo pedido ante la Justicia, argumentando compromisos laborales: debe jugar el 3 de enero y, por eso, permanecería concentrado para el Galatasaray durante las fiestas. En un primer momento, la ex pareja habría alcanzado un acuerdo. Pero todo cambió cuando el futbolista fue notificado de las últimas novedades de su club. Ahí, el expediente volvió a moverse y la resolución no tardó en llegar.

La periodista Paula Varela reveló la decisión judicial en Intrusos (América TV): "Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires". La presencia del delantero en el país, además, no es un detalle menor. Durante meses, Wanda había denunciado públicamente una importante deuda por la causa de alimentos de sus hijas, acusándolo de no pagar "la prepaga y la cuota".

Sin embargo, el delantero ya no figura en el listado de deudores alimentarios, lo que indicaría que saldó la deuda para poder entrar y salir del país sin restricciones. La resolución judicial cayó como un baldazo de agua fría en el mundo Wanda. La conductora de MasterChef Celebrity tuvo una reacción tan intensa como televisada. El periodista Guido Záffora contó en DDM que la mediática sufrió un verdadero colapso emocional en pleno set y tuvieron que pausar la sgrabaciones.

Mauro Icardi y sus hijas

Según relató el panelista, "Wanda está desarmada". "Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue a su camarín", contó. Con información desde adentro de la grabación, Záffora agregó: "Lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación y se fue... Hace unos minutos volvió a grabar, pero ella está muy mal".