Catalina, de 9 años, lucha por su vida tras se atropellada por un patrullero que iba a alta velocidad y sin sirena

La tranquilidad del barrio Los Álamos, en Plottier, Neuquén, se vio brutalmente interrumpida la tarde del miércoles por un hecho que dejó a toda una comunidad sumida en el dolor y la indignación. Catalina Galceran, una niñita de 9 años, lucha por su vida tras ser atropellada violentamente por un patrullero que circulaba a alta velocidad, sin sirena ni luces.

El incidente ocurrió sobre la calle Realicó, donde las cámaras de seguridad de un vecino captaron el momento en que el móvil policial ingresó al barrio levantando una nube de polvo. Catalina, quien paseaba en bicicleta junto a una amiga, no tuvo tiempo de reaccionar. " Zafó por 5 centímetros ", relató Javiera, madre de la amiga que iba con ella. Su hija logró saltar de la bicicleta justo antes del impacto que dejó a Catalina inconsciente y gravemente herida en el suelo.

Habló la mamá de Catalina Galceran

La bicicleta quedó destrozada, un testimonio mudo de la violencia del choque. Los vecinos corrieron al lugar para asistir a la pequeña, mientras su madre, Paola Beatriz Marifil, llegaba desesperada. "Lo único que quiero es que rueguen por mi hija. Está muy delicada ", expresó entre lágrimas frente a la comisaría local.

Catalina fue trasladada al hospital de Plottier y luego derivada al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de sus lesiones. Su madre detalló el calvario médico al que ha sido sometida la pequeña: "Estuvo desde las 4.40 de la mañana hasta la 1 de la tarde en cirugía. Fue una operación muy riesgosa del cráneo. Terminaron los neurocirujanos y siguieron los traumatólogos para repararle el pie con fractura expuesta y el brazo derecho".

El diagnóstico es desolador porque Catalina sufrió traumatismo de cráneo con hundimiento, múltiples fracturas y daños severos en órganos vitales como pulmones, hígado y riñones. "Con los órganos del tórax no se puede hacer nada porque es un golpe muy fuerte. Ahora no hay nada más para hacer. Ella solita y su cuerpo tienen que sanar ", explicó su madre con la voz quebrada.

La tragedia ha desatado una ola de indignación en el barrio Los Álamos y fue en esa línea que Javiera, una vecina que presenció el incidente, cuestionó las condiciones en las que circulaba el patrullero: "Cuando nos dijeron que estaban yendo a una urgencia, les preguntamos por qué no tenía la sirena puesta. Nos respondieron que no funcionaba . ¿Cómo puede ser que permitan tener funcionando un patrullero así?", preguntó retóricamente.

Pero la falta de medidas de seguridad en el móvil policial no es el único punto bajo escrutinio. Vecinos denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar del accidente, un tiempo crítico que podría haber marcado la diferencia en el estado de salud de Catalina.

Fuera de toda la tragedia, es menester relatar que la mamá de Catalina puso un manto de piedad sobre la mujer policía que manejaba el patrullero: " Lo único que pido es que no castiguen a esa mujer ", dijo entre lágrimas. Aunque reconoció la negligencia de la agente, destacó su humanidad: "Ella no se movió del lado de mi hija. Haya pasado lo que haya pasado, no se movió. De nada sirve castigarla".