Alejandro Gravier y el intento de robo en la casa de Valeria Mazza: "No entraron porque había mucha gente"

Alejandro Gravier, el marido de la modelo Valeria Mazza, llevó tranquilidad a los fanáticos de su esposa, tras el intento de robo que sufrieron en su casa de la localidad bonaerense de San Isidro. Según contó a la prensa, el delito no prosperó porque los delincuentes que entraron a su domicilio encontraron a muchas personas y huyeron. Entre estas estaba su hija, quien se encuentra fuera de peligro.

"Está todo bien. No pasó a mayores, gracias a Dios. Porque en casa siempre hay alguien, es verdad", fueron las primeras palabras que deslizó el empresario en diálogo con Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América TV. "Normalmente piensan que no hay nadie, pero siempre hay gente, seguridad. Y cuando vieron gente se ve que se fueron. No sacaron nada ni se llevaron nada. No entraron dentro de la casa", aclaró.

Luego de las imágenes que mostraron a una banda de jóvenes que saltaron el muro de su hogar para después huir, Gravier no tuvo ningún tipo de discurso agresivo, sino más bien todo lo contrario. Por vía telefónica y desde Madrid pidió que lo que ocurrió sirva para unir a los argentinos entre todos para que "estas cosas" no le pasen a nadie. "Porque todo el mundo -en esto estamos de acuerdo todos- sufre cuando pasan este tipo de situaciones. Ojalá sirva", pidió. "En estos puntos no hay discordia, estamos todos de acuerdo", agregó enseguida.

Con respecto a su hija de 17 años Taína Gravier, que estaba presente durante el ingreso, también llevó tranquilidad. "Ella está bien. Se exageró el tema. La contuvimos porque es una persona bastante sólida. Había mucha gente en casa y se ve que por eso no entraron", repitió el empresario.

La casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro.

En ese sentido, Gravier afirmó que para el robo fue "al voleo" y negó que la casa "esté marcada", en relación a anteriores robos que sufrieron. Además, ante las críticas de los panelistas del programa sobre la falta de tecnología en seguridad, aclaró que desde el Municipio "en este caso en particular tienen todas las cámaras", de acuerdo a la información que recibió y toda la información

"Es un barrio muy seguro. Nosotros vivimos hace 27 años ahí. A pesar de haber vivido en todos lados, yo amo a mi país, amo mi lugar. Te diría que me encantaría ayudar porque no me quiero ir nunca de ahí. Yo creo que todos tenemos que ayudar para que si hay focos de inseguridad tenemos que volver a la seguridad que hemos tenido en algún momento en nuestro país", opinó Gravier.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a sus hijos Balthazar y Taína.

El empresario hizo hincapié en la necesidad de estar más unidos, porque es la única manera de salir adelante. "Soy muy optimista y estoy seguro que estás cosas nos unen y todos tenemos que buscar la solución", indicó Gravier.