Choque múltiple en General Paz: caos, heridos y demoras en plena hora pico

La mañana en la Ciudad de Buenos Aires se tiñó de dramatismo tras un violento choque múltiple que paralizó la avenida General Paz y sembró el caos en el tránsito hacia la zona norte del conurbano. Al menos nueve vehículos y un micro sin pasajeros protagonizaron una colisión en cadena a la altura de avenida Del Libertador, en Núñez, lo que obligó a un imponente despliegue de ambulancias, patrulleros y bomberos en una de las arterias más transitadas del suelo porteño.

El episodio, ocurrido en pleno horario de mayor circulación, dejó escenas de tensión y angustia entre los automovilistas. Según se observa en los videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales, un micro perdió el control e impactó de lleno contra varios autos, desencadenando un efecto dominó que atrapó a conductores y pasajeros en cuestión de segundos. El SAME desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de TRIAGE y dos móviles rápidos para asistir a los afectados. En este contexto, un hombre fue trasladado al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismos, mientras que otros heridos fueron atendidos en el lugar.

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades informaron que no se registraron víctimas de gravedad. La congestión vehicular se extendió por varios kilómetros, alcanzando desde la altura de avenida San Martín hasta la zona del partido de Vicente López. Desde las redes de AuSol se advirtió a los conductores que "circulen con precaución" mientras personal policial y de tránsito intentaba ordenar el caos. El impacto evocó recuerdos recientes de otros episodios trágicos en la misma autopista.

A comienzos de mes, un choque múltiple a la altura de García de Cossio obligó al SAME aéreo a intervenir con un helicóptero para trasladar a heridos de gravedad. En ese accidente, un conductor sufrió una descompensación y perdió el conocimiento al descender de su vehículo, mientras que otros dos hombres fueron derivados con politraumatismos. Tampoco es el primer caso de este año en el que General Paz se convierte en escenario de un desastre vial. En mayo, un choque frente al shopping DOT involucró a cuatro autos y dejó como saldo una mujer embarazada y otra conductora hospitalizadas.