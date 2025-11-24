Choque y tragedia: prisión preventiva para el conductor alcoholizado que mató a una familia en Río Negro

La Justicia de Río Negro dictó prisión preventiva para Axel Adrián Araneda, de 29 años, tras formularle cargos por un choque fatal ocurrido en la Ruta Nacional 22. El juez determinó que permanecerá detenido al menos por cuatro meses ante el riesgo de fuga o de entorpecer la investigación.

El accidente se produjo el viernes 21 de noviembre alrededor de las 7 de la mañana, cuando la camioneta Amarok, manejada por Araneda, impactó desde atrás a una Ford EcoSport detenida en la banquina. En el vehículo familiar viajaban Liliana Cocuzza de 60 años, médica de Catriel; su hija Karina de 32 años; y los dos nietos de Cocuzza: todos perdieron la vida en el accidente, que luego derivó en un incendio.

Las pericias revelaron que el joven de 29 años manejaba a más de 170 km/h y tenía un nivel de alcohol en sangre de entre 0,78 y 1,09 gramos por litro. Además, la fiscalía señala que podría haber estado bajo el efecto de metanfetaminas y que usó su celular pocos instantes antes de colisionar. En su defensa, Araneda afirmó que la EcoSport estaba parada sin balizas, ya que habían frenado para asegurar algunas cosas que se habían soltado del techo del vehículo familiar. Sin embargo, para la fiscalía su velocidad, el consumo de alcohol y la pérdida de control fueron determinantes para la tragedia.

El auto familiar se prendió fuego por completo tras el choque

Además, la fiscalía presentó diversos elementos en la causa: el acta del Cuerpo de Seguridad Vial, objetos secuestrados en la Amarok (incluyendo celulares), análisis toxicológicos y peritajes técnicos, entre otros. También se tuvo en cuenta que Araneda ya tenía antecedentes: gozaba de libertad condicional por una condena anterior por narcotráfico. La jueza de Garantías, Claudia Lemunao, consideró que existían "peligros procesales", razón por la cual decidió la prisión preventiva. También se dictaron medidas cautelares como el embargo de la vehículo y la inhibición general de bienes.