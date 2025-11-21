Jubilados perdidos en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz y creen que podría ser de uno de los desaparecidos

Una nueva pista podría comenzar a develar el misterio alrededor de la desaparición de Pedro Alberto Kreder de 79 años y Juana Inés Morales de 69, la pareja de jubilados que se perdió sin dejar rastros firmes cuando iba entre las localidades chubutense de Comodoro Rivadavia y Camarones. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, este jueves encontraron un cuerpo en la provincia de Santa Cruz y creen que podría tratarse de alguno de los extraviados.

El cuerpo, que apareció en las costas provinciales, será sometido a estudios a la brevedad con el fin de corroborar si se trata de alguno de los dos jubilados, a más de 40 días de su desaparición. La pista anterior había corrido el operativo a la zona de Zanjón de Visser, en las cercanías donde encontraron la camioneta Toyota en la que iban, cuando hallaron ciertos objetos que trajo el mar .

Sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos

Hasta ese entonces la investigación consideraba que podía haber ocurrido cualquier cosa y no dejaban hipótesis sin atender, incluida la de un homicidio contra ambos, pero con especial énfasis en un posible accidente en las zonas donde organizaron el operativo, las cuales son de difícil acceso en las zonas costeras. Aunque en los últimos días, el ministro de Seguridad local, Héctor Iturrioz, deslizó su "tesitura", amparado en la falta de rastros: " Se los tragó el mar ".

El Ministerio de Seguridad de Chubut mantuvo el operativo de búsqueda más allá de que se superaron los 15 días que establece el protocolo para estos casos. La preocupación nacional, a partir de la mediatización del caso, tuvo mucho que ver. Es por eso que en toda la zona aún se encuentran los grupos de búsqueda equipados con cuatriciclos, vehículos 4x4, drones y perros especializados.

Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69)

La decisión política se encuentra impulsada por el fiscal que investiga el caso, Cristian Olazábal, presionado por la familia de los jubilados que desde el mismo 11 de octubre en el que desaparecieron pusieron grito en el cielo con el convencimiento de que algo había sucedido.

"Papá nunca hubiese entrado ahí. Nunca la hubiese arriesgado a Juana", aseguró días atrás Gabriela Kreder, hija del jubilado, ante Cadena 3. "Papá conocía la zona. Sabía que era peligrosa. Él nunca hubiese entrado ahí. Eso lo descartamos desde el primer momento", precisó cuando la búsqueda se movió a la zona de Zanjón de Visser. "La primera hipótesis que descartamos es que él haya llegado voluntariamente manejando la camioneta hasta ese lugar. Eso no pasó. Eso lo sabemos nosotras", insistió.

Búsqueda desesperada de los jubilados en Chubut

"Es un área muy complicada, con cortes naturales, barrancos y zonas pantanosas. No tiene sentido que hayan ido hasta ahí por voluntad propia", explicó la hija en las declaraciones que dio a la prensa al mes de la desaparición. "No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que realmente es inexplicable", garantizó.