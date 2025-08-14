Claudio Contardi ya se encuentra en la Alcaidía 3 de Melchor Romero: "No está en el mismo sector de los rugbiers"

Claudio Contardi, ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, ya se encuentra cumpliendo su condena a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, en La Plata, un penal bajo régimen cerrado de modalidad moderada que cuenta con dos pabellones separados para hombres y mujeres. El empresario fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana y pasó su primera noche detenido en la comisaría 5ª de Escobar, adonde fue trasladado esposado desde los tribunales apenas se conoció el veredicto: "Durante la noche quedó detenido y se había pedido su traslado al Servicio Penitenciario Bonaerense".

Claudio Contardi detenido en la DDI

Posteriormente, y tras definirse su destino, ingresó este jueves al penal bonaerense, donde también se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Según confirmaron fuentes penitenciarias a BigBang , "está en la misma Alcaidía de los rugbiers, pero no con ellos". La Alcaidía 3 cuenta con escuela, talleres, iglesia, campo de deportes, clases de educación física y un área para visitas familiares. Sin embargo, en 2023 la Comisión Provincial por la Memoria realizó un habeas corpus denunciando las malas condiciones edilicias y sanitarias.

En cuanto a la condena, el nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia -quien reemplazó a Claudio Nitzcaner, que solo lo asistió durante el juicio, y a Juan Carlos García Dietze, que renunció antes- ya adelantó que pedirá su libertad inmediata o, en su defecto, arresto domiciliario. "Solicito vuelva al estado de libertad en la que se encontraba o en todo caso, se le aplique una medida de coerción menos gravosa", reza la presentación hecha por Sicilia, quien además argumentó que su flamante defendido "siempre estuvo a derecho", que los jueces no consideraron que "tiene una hija recién nacida" y sobre todo que el fallo no está firme.

En la presentación de hábeas corpus ante la Cámara Penal de Campana, el letrado invocó normas constitucionales y tratados internacionales: "Que de acuerdo con los Arts. 18, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9 inc. 4), el Art. 7 inc. 6 de la Convención Americana sobre DD.HH., la Ley 13.252 y el Art. 405 y subsiguientes del C.P.P.B.A., vengo a interponer hábeas corpus reparador a favor de Claudio Raúl Contardi, por agravarse ilegalmente su situación locomotiva".

Claudio Contardi al momento de recibir la condena

En el Servicio Penitenciario Bonaerense le explicaron a este sitio que el destino de Contardi dependía de los cupos disponibles: "Había dos opciones: que pidiesen cupo al sistema de alcaidías y le correspondiese la de Campana, o que pidiesen cupo al SPB y le correspondiese la Unidad 21 o 41, también en Campana. En ese escenario iba directo al pabellón de violadores". Sobre la dinámica carcelaria, aclararon que "al estar detenidos por delitos similares, la convivencia es posible. La violación, dentro del contexto de encierro, es vista peor en algún sentido que otros delitos graves como, por ejemplo, el homicidio". Lo cierto es que, por ahora, Contardi permanece en Melchor Romero a la espera de la resolución del hábeas corpus y de la estrategia judicial de su nueva defensa.