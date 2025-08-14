El Gobierno recusará al juez Kreplak en la causa por fentanilo contaminado: crece la tensión política por la peor crisis sanitaria en el país

En una decisión que agita aún más la ya convulsionada investigación por las muertes causadas por fentanilo contaminado, el Gobierno nacional anunció que recusará al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El Ejecutivo sostiene que existe un conflicto de intereses, dado que el laboratorio HLB Pharma, en el centro de la causa, es el principal proveedor de la cartera sanitaria que dirige el hermano del magistrado.

La medida, confirmada por la Casa Rosada, llega en un momento crítico: la cifra de fallecidos asciende a 96 y la investigación judicial continúa con sospechas de que el número real de víctimas podría ser aún mayor. El juez Kreplak había ordenado pericias en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para analizar ampollas no contaminadas y determinar el origen de la adulteración, mientras también se abrió una investigación a la ANMAT por su rol de control en los últimos cinco años.

Fentanilo contaminado

La oposición llevaba meses cuestionando la imparcialidad del magistrado. "Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano", señaló el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro en declaraciones a TN. Su compañera de bancada, Silvana Giudici, insistió: "Ya nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof". No obstante, desde el propio gabinete nacional surgieron matices.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había adoptado una postura más cauta: "Hablo permanentemente con él, tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará". Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue más contundente: "Hay una incompatibilidad de hecho, debería haber una excusación". En paralelo al debate político, la Justicia localizó 232 ampollas contaminadas que no habían sido consignadas inicialmente del lote adulterado.

El debate estuvo acompañado por la presión de los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado

Se trata del mismo que contenía las dos bacterias halladas en los pacientes fallecidos. Los dueños de los laboratorios HLB y Ramallo, con prohibición de salida del país, sostienen la hipótesis de un sabotaje y hasta apuntan contra un exdiputado provincial por el presunto robo de ampollas para su venta en el mercado negro. El expediente se inició cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron un patrón: pacientes internados en terapia intensiva desarrollaban neumonía grave fulminante tras recibir fentanilo del lote N° 31.202, elaborado en diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo para HLB Pharma.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud aprobó un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para esclarecer responsabilidades, fallas de control y medidas adoptadas. "Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la ANMAT", afirmó el presidente de la comisión, Pablo Yedlin. Entre los puntos solicitados figuran detalles sobre la cronología de la detección del brote, acciones de la ANMAT, trazabilidad de los lotes, inspecciones, antecedentes de los laboratorios y medidas para evitar nuevos casos. El radical Pablo Juliano advirtió: "Este caso supera a la tragedia de Once y al atentado de la AMIA".

Los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger

La socialista Mónica Fein recordó que HLB Pharma arrastra antecedentes graves, como la explosión de su anterior planta en el "caso Apolo". Giudici, por su parte, denunció que las ampollas de estos lotes "no tenían la firma del responsable técnico" y reclamó indagatorias urgentes. Cabe destacar que los familiares de víctimas se manifestaron frente al Congreso en las últimas horas. Alejandro Ayala, hermano de una de ellas, acusó al dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, de ser "un asesino" y denunció la existencia de un "encubrimiento total": "Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias".