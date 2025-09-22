Codicia y sangre: un jubilado fue secuestrado y ejecutado a sangre fría por una banda que integraba una policía bonaerense

Zárate quedó atravesada por la conmoción y el espanto. Eduardo Saúl De Francesco, un jubilado naval de 79 años, estuvo desaparecido desde el miércoles 17 de septiembre. Su familia y vecinos lo buscaban desesperados, difundían su foto en redes y hasta organizaron una marcha por su aparición. El domingo al atardecer, la peor noticia se confirmó: el cuerpo del hombre fue hallado en un descampado a la vera de la Ruta 9, con signos de haber sido ejecutado.

El crimen fue tan brutal como perverso. Según reconstruyó el fiscal Juan Pablo Esperante, la oficial bonaerense Florencia Ludmila Valentini -ahogada en deudas por más de $4,5 millones- intentó engañar a De Francesco para sacarlo de su casa, presentándose como nuera de un ex compañero de trabajo e invitándolo a una supuesta fiesta. Saúl desconfió y se negó. Horas más tarde, la mujer volvió junto a sus cómplices: Alejo Ezequiel Moreno, ex policía exonerado y actual agente de Prevención Municipal de Zárate; Néstor Irvin Matencio Limache, de nacionalidad peruana; y Lucas Gabriel Lemos.

Las cámaras de seguridad captaron la escena. A pocas cuadras del departamento de la víctima, los tres hombres lo interceptaron y lo subieron por la fuerza a un Ford Focus gris, mientras Valentini los seguía en un Volkswagen Gol blanco. El jubilado fue trasladado más de 40 kilómetros, hasta un descampado en Baradero. Allí lo asesinaron con un tiro en la nuca, le sacaron las llaves y luego regresaron a su casa para intentar robar el dinero que, creían, guardaba escondido. No lograron llevarse nada. Tampoco borrar el rastro de su brutalidad. El hermano de Saúl denunció su desaparición al día siguiente y la investigación avanzó.

Las autoridades comenzaron con la revisión de las cámaras, los celulares y los vehículos secuestrados. El relato de un vecino, que llamó al 911 al ver cómo un grupo de desconocidos subía a un hombre a un auto por la fuerza, se sumó a las pruebas. Con el correr de las horas y en medio de la desesperada búsqueda de Eduardo, la trama fue sumando detalles escalofriantes. Moreno, de 29 años, arrastraba un pasado oscuro: había sido echado de la Bonaerense tras ser acusado de participar en el asesinato de un colega durante un asalto a una carbonera. Valentini, de 35 años, oficial del Comando de Patrullas de Campana, era su pareja y la pieza clave del plan.

Ambos fueron detenidos el viernes 19, tras las órdenes de arresto firmadas por la jueza de Garantías Graciela Cione. Los otros dos cómplices cayeron en las horas siguientes: uno intentaba fugarse hacia Misiones. La escena final de esta historia, sin embargo, fue la más cruel. "Lo ejecutaron por codicia, creían que guardaba en su casa unos pocos billetes que, encima, nunca encontraron", describió un investigador. El intendente Marcelo Matzkin no escondió su indignación: "Hay tres detenidos y la Justicia le aplicará el mayor de los castigos para estas lacras. Espero que se pudran en la cárcel". La familia, en tanto, quedó devastada. "Falta mi tío Eduardo, todos lo conocen como Saúl", había escrito su sobrina Valentina en redes, implorando por noticias. Hoy, ese pedido de auxilio se transformó en un grito de dolor.