Abrió la puerta de su camioneta y golpeó a una mujer que venía en moto: un colectivo la pasó por arriba y la mató

Una mujer policía fue arrollada por un colectivo en la localidad bonaerense de Merlo, luego de que perdiera el equilibrio por el golpe de la puerta de una Ford Ranger que abrió el conductor sin observar si venía alguien desde atrás. Los tres vehículos quedaron secuestrados para periciar cómo fue el accidente minuciosamente. Las cámaras de seguridad registraron lo que que ocurrió en la jurisdicción del Destacamento Pompeya, en el cruce de la colectora de la Ruta 200 y la calle Padre Mujica.

La camioneta se frenó justo delante de un comercio de cerámicas adonde el dueño concurría y a los pocos segundos abrió su puerta sin comprobar que la teniente primero María Cecilia L. de 39 años venía detrás.

La efectiva policial venía sobre una moto Honda Wave 110 que quedó desestabilizada tras el golpazo de la puerta, al punto de que perdió el equilibrio y terminó del lado del otro carril. El colectivo de la línea 504, perteneciente a la empresa 216, no pudo maniobrar para esquivarla, por lo que la víctima fue arrollada y muerta en el acto, sin importar el casco reglamentario que llevaba puesto. Quien se salvó de milagro fue su pareja, que venía a bordo del rodado con ella.

En su caso sólo sufrió lesiones y fue trasladado a los pocos minutos al hospital zonal Eva Perón, donde se encuentra con un pronóstico que lo identificó como fuera de peligro. Aunque la traumática situación en la que falleció su pareja es un hecho.

Un colectivo de la 504 atropelló a una moto que había sido golpeada por la puerta de una camioneta en Merlo.

Mientras tanto el secuestro de los vehículos fue dispuesto por el fiscal Javier Ghessi de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 1 de Morón, con el fin de sumar precisiones a los peritajes realizados in situ, los cuales están apuntalados por las contundentes imágenes de las cámaras de seguridad.

Por el momento se supo que la causa cuenta con la carátula de "homicidio culposo y lesiones culposas". La imputación alcanzó tanto al chofer de la camioneta que originó el escándalo, Miguel E. de 70 años, como al conductor del transporte público que atropelló a la víctima. Ramón M. de 54.