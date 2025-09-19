Big Bang! News
Más
Policiales
Insólito y dramático

Abrió la puerta de su camioneta y golpeó a una mujer que venía en moto: un colectivo la pasó por arriba y la mató

El desgraciado accidente sucedió en Merlo y los tres vehículos fueron secuestrados para ser periciados.

19 Septiembre de 2025 11:01
Segundo antes de la tragedia: la camioneta abrirá la puerta, golpeará a la moto y una mujer policía que iba arriba terminará bajo un colectivo.
Segundo antes de la tragedia: la camioneta abrirá la puerta, golpeará a la moto y una mujer policía que iba arriba terminará bajo un colectivo.

Una mujer policía fue arrollada por un colectivo en la localidad bonaerense de Merlo, luego de que perdiera el equilibrio por el golpe de la puerta de una Ford Ranger que abrió el conductor sin observar si venía alguien desde atrás. Los tres vehículos quedaron secuestrados para periciar cómo fue el accidente minuciosamente. Las cámaras de seguridad registraron lo que que ocurrió en la jurisdicción del Destacamento Pompeya, en el cruce de la colectora de la Ruta 200 y la calle Padre Mujica. 

La camioneta se frenó justo delante de un comercio de cerámicas adonde el dueño concurría y a los pocos segundos abrió su puerta sin comprobar que la teniente primero María Cecilia L. de 39 años venía detrás.

La efectiva policial venía sobre una moto Honda Wave 110 que quedó desestabilizada tras el golpazo de la puerta, al punto de que perdió el equilibrio y terminó del lado del otro carril. El colectivo de la línea 504, perteneciente a la empresa 216, no pudo maniobrar para esquivarla, por lo que la víctima fue arrollada y muerta en el acto, sin importar el casco reglamentario que llevaba puesto. Quien se salvó de milagro fue su pareja, que venía a bordo del rodado con ella. 

En su caso sólo sufrió lesiones y fue trasladado a los pocos minutos al hospital zonal Eva Perón, donde se encuentra con un pronóstico que lo identificó como fuera de peligro. Aunque la traumática situación en la que falleció su pareja es un hecho.

Un colectivo de la 504 atropelló a una moto que había sido golpeada por la puerta de una camioneta en Merlo.
Un colectivo de la 504 atropelló a una moto que había sido golpeada por la puerta de una camioneta en Merlo.

Jaulas, caniches y un caballo agonizando: del hacinamiento y maltrato animal en Flores al tráfico ilegal en Mendoza
Lee también

Rescates desgarradores Jaulas, caniches y un caballo agonizando: del hacinamiento y maltrato animal en Flores al tráfico ilegal en Mendoza

Mientras tanto el secuestro de los vehículos fue dispuesto por el fiscal Javier Ghessi de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 1 de Morón, con el fin de sumar precisiones a los peritajes realizados in situ, los cuales están apuntalados por las contundentes imágenes de las cámaras de seguridad. 

Por el momento se supo que la causa cuenta con la carátula de "homicidio culposo y lesiones culposas". La imputación alcanzó tanto al chofer de la camioneta que originó el escándalo, Miguel E. de 70 años, como al conductor del transporte público que atropelló a la víctima. Ramón M. de 54.

Un hombre desarmó a un policía tras un intento de suicidio, mató a un sargento y dejó a otro en terapia intensiva
Lee también

Situaciones límite Un hombre desarmó a un policía tras un intento de suicidio, mató a un sargento y dejó a otro en terapia intensiva

Accidente Homicidio culposo merlo

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10