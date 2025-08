Comienza el juicio por abuso sexual contra el ex marido de Julieta Prandi: "No me van a callar"

Este miércoles 6 de agosto de 2025 comenzará uno de los juicios más esperados en el ámbito de las causas por violencia de género en Argentina: el debate oral y público contra Claudio Contardi, ex marido de la conductora, modelo y actriz Julieta Prandi, quien lo denunció en 2019 por abuso sexual con acceso carnal agravado, entre otros delitos. El caso llega al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana después de seis años de presentación judicial y tres años de instrucción fiscal.

El empresario Claudio Contardi está acusado de haber abusado sexualmente de su entonces esposa entre 2015 y 2018.

El proceso judicial será presidido por los jueces Daniel Rópolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Christian Fabio, el mismo que llevó adelante la investigación preliminar. En representación de Prandi estará el abogado Fernando Burlando, acompañado por un equipo de letrados compuesto por Delfina Burlando, Germán Francone, Ignacio Grimaldi y Javier Baños. Contardi enfrenta cargos gravísimos: abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima, en un contexto de reiteración y violencia psicológica, según el requerimiento fiscal.

El texto detalla que los abusos ocurrieron en el domicilio conyugal del barrio privado de Escobar, entre el 28 de julio de 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo mayor de la pareja, y marzo de 2018, cuando la familia se mudó a la localidad bonaerense de Martínez. El fiscal sostuvo que, aprovechando la situación de intimidad y el vínculo matrimonial, Contardi abusaba de Prandi mientras ella dormía, usando amenazas, insultos, violencia física -la tomaba del cuello y del pelo- y una manipulación emocional constante, repitiéndole que "era su mujer" y que "era su obligación tener relaciones sexuales".

Además, el Ministerio Público describió una relación asimétrica de poder, con un sistema de control psicológico que incluía aislamiento, control de llamadas, restricciones de movimiento e incluso prohibición de contacto con sus propios padres, quienes -según la denuncia- no conocieron al hijo de la pareja hasta que el niño cumplió cuatro años. Julieta Prandi será la primera testigo en declarar. Su testimonio es considerado fundamental para el desarrollo del juicio. En su denuncia original, y en el posterior relato ante la fiscalía en 2022, Prandi relató con detalle el calvario que vivió durante la convivencia con Contardi.

En su relato, aseguró que sufrió abusos sexuales reiterados, ataques mientras dormía, amenazas y una violencia que se manifestaba tanto en lo físico como en lo emocional. "Cuando Contardi llegaba a su casa, ella se descomponía del miedo que le tenía", describe un fragmento del expediente. "Constantemente la amenazaba con hacerle algo a sus padres y familiares si ella no hacía lo que él quería. No la dejaba hablar con ellos", agrega.

Según los informes incorporados a la causa, Prandi desarrolló síntomas físicos y psicológicos compatibles con los de una víctima de abuso: náuseas, episodios de angustia, pánico y bloqueo emocional. La pericia oficial, realizada por una psicóloga de la Asesoría de la Procuración, fue contundente: "De la observación, escucha y análisis de la evaluación realizada, surgen indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar".

Y añadió: "No surgen indicadores que permitan inferir la presencia de una conformación psíquica con componentes fabulatorios". Contardi negó los hechos en sus dos descargos ante la Justicia. "Jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo", afirmó en un escrito. En un primer momento, había solicitado ser juzgado por jurado popular, pero posteriormente desistió y optó por un juicio técnico.

La defensa anterior de Contardi, a cargo del abogado Juan Carlos García Dietze, intentó frenar la elevación a juicio, solicitando el sobreseimiento del acusado. Sin embargo, el juez de Garantías Luciano Marino rechazó el planteo al considerar que existían elementos suficientes para que los hechos fueran evaluados en debate oral. Se trata de uno de los pocos casos en los que una mujer que sufrió abusos dentro del matrimonio llega a juicio oral tras años de silencio y obstáculos judiciales. "Muchos creen que porque te va bien o sos conocida no puede pasarte algo así", había dicho Prandi en una entrevista con La Nación en 2024.

Y sentenció: "Pero toparte con un psicópata le puede pasar a cualquiera... Y no es fácil de descubrir al principio". El juicio, que comienza este miércoles, tendrá al menos dos audiencias iniciales y podría extenderse en función de los testimonios que se presenten. "No me van a callar hasta que los juzgados protejan a las víctimas y no a los abusadores", había afirmado la modelo en sus redes sociales hace poco menos de un mes.