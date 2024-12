Cómo fue el choque entre Gianinna Maradona y la productora de Showmatch que tenía 1,96 de alcohol en sangre

Un accidente vehicular protagonizaron durante la madrugada de este martes Gianinna Maradona y Celeste Roth, quien en sus redes sociales se presenta como productora de Showmatch, el emblemático formato que conduce Marcelo Tinelli. La hija de Diego Armando manejaba su Mercedes Benz Fox 300 negro y fue embestida en el cruce de Acceso Tigre y Liniers por el otro auto, un Citröen C3. La Policía Bonaerense actuó y le realizó tests de alcoholemia a ambas, pero la única que dio positivo con 1,96 fue la trabajadora de la televisión.

Tras el choque y las correspondientes charlas entre ambas conductoras, se acercó un patrullero de la Departamental Tigre y constató que Roth tenía olor a haber bebido. Así fue que pidieron las pipetas y le efectuaron el control que dio una contundente cantidad ingerida. Si bien ahora rige la tolerancia cero, cabe recordar que el máximo permitido antes era de 0,5, mientras que esto cuadruplicaba esa cifra.

Más allá de la comprobación legal y fehaciente que se hace a través de los tests de alcoholemia, el estado de Roth era evidente, de acuerdo al video que subieron en Infobae en donde se la ve a la productora en un estado algo violento e intolerante. "Che, Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos", soltó sin saber si se lo decía como una reflexión al de la cámara que la filmaba o hablaba con la hija de D10s.

"Chau", se apuró a decir después, mientras iba a su vehículo. "Pará, boludo. Me rompiste el auto. No, me voy a quedar acá. Me rompiste el auto. Nooo, la puta madre. No puedo creerlo", protestaba allí, antes de volver a sentarse contra el capot del patrullero que estaba en el lugar de los hechos.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada

Por este tipo de acciones a la productora le formularon una causa por el delito de resistencia a la autoridad, a cargo de la UFI Rincón de Milberg, luego de ser trasladada a la Comisaría 1°, donde no quedó detenida en ningún momento. No sufrió la misma suerte Giannina, fundamentalmente porque le dio negativo su control y porque no tuvo ningún tipo de excesos ni con Roth ni con las autoridades presentes.

Los años de productora de Showmatch le habían dado cierta visibilidad a Roth, quien fue pareja de la bailarina Chiara Mea, que era partenaire de "El Polaco" en 2018. Este romance entre ambas la mostró de forma pública a la protagonista del accidente. Algo que las llevó a besarse en vivo y sin tapujos con la joven 16 años menor que ella.

"Nos conocimos a mediados del año pasado, en la inauguración del Polideportivo Roberto Pando, de San Lorenzo. Cele estaba en la organización y yo fui a trabajar como bailarina. Ahí me propuso hacer un casting para su espectáculo en Villa Carlos Paz. Fui, quedé y trabajando allá pegamos buena onda, no nos despegamos ni un segundo. Al principio no teníamos otras intenciones" contó en su momento Mea a la revista Pronto.