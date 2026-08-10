Contundente reacción de Pablo Moyano cuando le preguntaron por Facundo y el escándalo con Candela Arizaga

El dirigente sindical de Camioneros, Pablo Moyano, volvió a apuntar con dureza contra el empresariado argentino y cuestionó a quienes, según sostuvo, "provocan" y "se jactan cada vez que toman una medida despidiendo trabajadores". En ese sentido, disparó una contundente advertencia de cara al futuro político del país: "Cuando vuelva el peronismo, la van a pagar".

Durante una entrevista con Futurock, Moyano analizó la situación económica y política de la Argentina y cuestionó especialmente a los grandes empresarios. Uno de los principales destinatarios de sus críticas fue Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, a quien definió como " el más millonario y más garca " del empresariado argentino.

Pablo Moyano

El referente sindical habló sin filtros sobre el presente del país, el comportamiento de las grandes compañías y el futuro del peronismo. Sin embargo, su predisposición cambió por completo cuando la conversación se trasladó hacia un terreno personal y le preguntaron por la situación de su hermano, Facundo Moyano.

Cabe recordar que Facundo quedó involucrado en un episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, luego de que su pareja, Candela Arizaga, saliera a la calle en un estado de fuerte alteración y pidiera ayuda mientras corría por la avenida. El episodio derivó posteriormente en una investigación judicial por presunta violencia de género.

"Yo hablo de política nomás"



Pablo Moyano cortó una entrevista telefónica con Nicolás Fiorentino en Futurock luego de que le preguntaran por su hermano Facundo. pic.twitter.com/LflodZ1Fvo — Corta (@somoscorta) August 10, 2026

En ese contexto, durante la entrevista en Futurock le preguntaron a Pablo cómo estaba su hermano y de qué manera había vivido personalmente la situación familiar. Sin embargo, el dirigente evitó cualquier explicación y reaccionó de manera tajante: " Yo hablo de política ", respondió antes de cortar la comunicación.

La reacción llamó la atención luego de una entrevista en la que se había expresado extensamente sobre diferentes temas. Quedó en evidencia que para los Moyano el episodio fue una piedra en el zapato de la cual no están dispuestos a hablar públicamente.

La causa de Facundo Moyano

Mientras el entorno familiar mantiene el silencio, la investigación judicial continúa avanzando. La Fiscalía de Género de la Ciudad rechazó el planteo presentado por la defensa de Facundo Moyano para levantar la restricción de acercamiento a Candela Arizaga.

La causa de Facundo Moyano y Candela Arizaga dio un giro inesperado

Según explicaron en La mañana con Moria, la medida continuará vigente mientras se producen nuevas pruebas y se realiza una evaluación psicológica.

A pesar de que la joven manifestó su deseo de quitarle la perimetral y de que el propio Moyano había pedido volver a estar con su pareja, la restricción de 300 metros continuará vigente: "Esa perimetral se va a mantener porque la Fiscalía que entiende la causa dijo no al pedido realizado por la defensa de Facundo Moyano de levantar la restricción", explicó Pampa Mónaco durante el programa.

Una madrugada de descontrol, videos impactantes y una causa por violencia de género: el escándalo que dejó a Facundo Moyano detenido

De acuerdo con la información brindada por el periodista, la decisión no significa que la Fiscalía considere cerrado el conflicto. Por el contrario, todavía quedan medidas de prueba por realizar antes de tomar nuevas determinaciones: "Acá la fiscal va a fondo y necesita tener todas las pruebas, sobre todo la de la consulta psicológica ", señaló Mónaco.

Según detalló, desde la Fiscalía consideran que en este tipo de situaciones pueden aparecer sentimientos de culpa o cambios emocionales en alguna de las personas involucradas. Por ese motivo, buscan avanzar con cautela antes de modificar las medidas de protección que se encuentran actualmente vigentes.

Se conoció la nueva decisión de la Justicia en la causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga.

De esta manera, la restricción de 300 metros continuará vigente y también se mantendrá la carátula bajo la cual se desarrolla la investigación.

Durante el análisis del expediente también apareció otro elemento que habría generado interrogantes dentro de la Fiscalía de Género que fue el cambio de abogado de Moyano: "Lo que también llamó la atención es el cambio de abogado", intervino César Carozza, al referirse a un movimiento dentro de la estrategia judicial que habría sido observado por quienes intervienen en la causa.

Revés judicial para Facundo Moyano. El abogado de Candela Arizaga, Roberto Herrera, habló en #LaMañanaConMoria. pic.twitter.com/CEFFYoI8w4 — eltrece (@eltreceoficial) August 10, 2026

El abogado recordó además que, luego de la primera declaración ante la Fiscalía de Género, desde el entorno de Moyano se había transmitido la idea de que la situación estaba solucionada: "Estaba todo arreglado como para el lado de Moyano, porque salió bien, parecía que venía de un spa", sumó Moria Casán durante el análisis del caso.

Sin embargo, la decisión de mantener la restricción de acercamiento muestra que la investigación todavía permanece abierta y que la Justicia busca completar las medidas pendientes antes de definir si modifica o mantiene las disposiciones adoptadas respecto de Facundo Moyano y Candela Arizaga.