Cultura de la violación: alumno se disfrazó de "mujer abusada sexualmente" en su viaje a Bariloche

Un hecho escalofriante tuvo lugar durante un viaje de egresados a la tradicional ciudad de Bariloche en 2025: un alumno 7mo año del IPET 267 de la localidad de Bell Ville Córdoba subió un video a redes sociales donde se reía de manera descarada y cruel de las mujeres que son víctimas de abuso sexual.

En el video que dura apenas unos segundos, se ve al alumno en cuestión con un vestido completamente roído y con la inscripción "violada" en letras rojas en su espalda. Además, tenía pintura roja en la zona genital.

Las aberrantes fotos del disfraz que alude a la cultura de la violación

Lejos de parecer sólo un chiste de mal gusto, este gesto no es más que un síntoma de época: en la última semana hubo 11 muertes de mujeres por violencia machista. Según datos del Observatorio Ahora que sí nos Ven, en el país muere una mujer o disidencia cada 36 horas en manos de un varón.

El video se volvió rápidamente viral en redes sociales y es por eso que un grupo de alumnas y alumnos (Alignani Rocío, Arrieta Luna, Cornara Candela, Fuguet Valentina, Galetto Sol, Garcia Catalina, Gerbaudo Yago, Gutierrez María Paz, Mamaní Priscila, Ocampo Agostina, Tulian Melani, Ullua Bruno) salieron a despegarse rápidamente de la situación con una carta dirigida a todo el país: "Como estudiantes de 7mo año del IPET 267 queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio".

En la misma línea, expresaron: "Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia".

Este comunicado al que refiere este grupo de alumnos tuvo que ver con una escueta justificación que dibujaron los responsables desde Bariloche en la que explica que como son "adolescentes", no tienen plena conciencia de sus actos.

El pedido de disculpas del grupo de alumnos y alumnas que no fue al viaje

Respecto a este comportamiento, el grupo de alumnos y alumnas que se quedaron en Córdoba explicaron que son "presos de violentos ataques por las redes" y se diferenciaron: "Los 'canarios' somos estos otros que día a día, nos educamos para ser mejores en un mundo muy complejo. Somos quienes se sienten parte de una sociedad que llora tantas víctimas de femicidios y violencias. Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación", terminaron el comunicado.

Desde Bariloche, se esbozaron tibios pedidos de disculpas

Las imágenes que circularon en redes sociales son realmente espantosas y exponen la triste realidad por la que atraviesan los y las adolescentes en un país gobernado por la ultraderecha que niega sistemáticamente la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBT y que llega a extremos como los de reírse de las figuras legales como el femicidio y el dolor de ciento de miles de mujeres -y sus familias- que murieron a causa de la violencia machista.