"Todo fue por justicia": la escalofriante confesión de Pablo Laurta tras el doble femicidio y el crimen del remisero

Con una mirada fría y un tono desafiante, Pablo Laurta rompió el silencio en las últimas horas. "Todo fue por justicia", alcanzó a decir ante las cámaras antes de que la policía cerrara la puerta del vehículo que lo trasladaba desde Gualeguaychú hacia Concordia. Era la primera vez que el acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, hablaba en público desde que fue detenido. Sus palabras, lejos de un arrepentimiento, sonaron como una reivindicación macabra. Laurta, ex militante del grupo misógino "Varones Unidos", será indagado por la fiscal Daniela Montangie en el marco de la causa que sacude al país entero.

La funcionaria lo acusa de haber asesinado al remisero Martín Sebastián Palacio, quien fue visto por última vez cuando trasladaba al prófugo junto a su hijo de 6 años desde Concordia hacia Córdoba, días después del doble crimen. "Hay altas probabilidades de que sea el cuerpo de Martín Palacio", confirmó la fiscal Montangie, en referencia al cadáver hallado el lunes dentro de una bolsa, decapitado y sin brazos, en una zona rural de Concordia.

El itinerario criminal de Laurta comenzó el 8 de octubre, cuando irrumpió en la vivienda de su ex pareja en Villa Rivera Indarte, Córdoba, y la asesinó junto a su madre a balazos. Horas después, escapó con su hijo de 6 años y activó una de las búsquedas más intensas de los últimos años, con la emisión de un Alerta Sofía. Según reconstruyó la Justicia, Laurta cruzó la frontera desde Uruguay por un paso clandestino y contrató al remisero Martín Palacio para trasladarse hacia Córdoba.

Poco después, el chofer desapareció. Su auto fue encontrado incendiado en Villa Retiro, en un siniestro que afectó otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre ambos fue corroborado por cámaras de seguridad en Concordia, donde se los vio juntos antes del viaje. La hipótesis más firme es que Laurta lo asesinó durante el trayecto, antes de continuar su fuga hacia Gualeguaychú, donde finalmente fue detenido junto a su hijo.

Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio

Dentro de la habitación del hotel donde se alojaba, la policía halló un arma cargada, celulares, una suma de dólares, la billetera del remisero y pertenencias del menor. Las autoridades temían que pudiera lastimar al niño si no actuaban de inmediato. El relato del taxista que lo trasladó tras el doble femicidio aporta otro elemento escalofriante. Joaquín, quien lo llevó desde Córdoba hasta Entre Ríos, contó en diálogo con radio Splendid que durante el viaje Laurta le confesó que "tuvo problemas con la señora".

Además, contó que el femicida le había dicho que su hijo se descompuso, pero se negó a recibir atención médica. "Le ofrecí parar en un centro médico, pero me dijo que era normal que el niño se descomponga por el viaje", relató el conductor, aún conmocionado. "Parecía tranquilo, pero se lo notaba cansado", recordó, y sumó que el hombre "no le daba comida al niño, solo golosinas". En el asiento trasero, un bolso con ropa y un arma escondida anticipaban el final de la huida.

Pablo Laurta cuando secuestró a su hijo

El pequeño, que este martes cumplió seis años, fue hallado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo de las autoridades. Laurta, en cambio, enfrenta una seguidilla de causas que lo sitúan como uno de los criminales más violentos de los últimos tiempos: doble femicidio agravado, sustracción de menores y homicidio calificado. La Justicia entrerriana aguarda los resultados de ADN para terminar de confirmar si el cuerpo encontrado pertenece al remisero desaparecido. Mientras tanto, el acusado será trasladado a la cárcel de Bouwer, en Córdoba, donde responderá por el doble femicidio de Luna y Mariel.