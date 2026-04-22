De influencer financiero a detenido por estafas: la caída de Lucas Forastieri y el espejismo del éxito en redes

La historia de Lucas Gabriel Forastieri parece calcada de una época: la del éxito rápido, la ostentación constante y la promesa de riqueza al alcance de un simple y mísero clic. Pero en las últimas horas, ese relato se desmoronó. El hombre de 39 años fue detenido en Luján acusado de encabezar una serie de estafas que, según la investigación judicial, habrían dejado un tendal de víctimas y pérdidas por al menos 170 mil dólares. Detrás de la imagen de empresario exitoso que construyó en redes sociales, los denunciantes describen un mecanismo repetido: confianza, promesas de alta rentabilidad y, finalmente, excusas para no devolver el dinero.

Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján acusado de encabezar una serie de estafas

Uno de ellos afirmó al recordar el inicio del vínculo y el primer conflicto que tuvo con él en 2017: "Abusó de la relación de confianza". La causa, a cargo de la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, sostiene que Forastieri captaba inversores con discursos ligados a "inversiones y negocios financieros", ofreciendo retornos que nunca terminaban de concretarse. Mientras tanto, su figura pública crecía al ritmo de una estética aspiracional: autos de alta gama, viajes en aviones privados y apariciones mediáticas que lo consolidaban como un supuesto ejemplo de superación. Ese contraste es, justamente, el corazón del caso.

El expediente judicial detalla al menos tres denuncias que reconstruyen el mismo patrón. En uno de los casos, la relación se remonta a 2017. Tras recibir dinero para invertir, Forastieri comenzó pagando intereses, pero al poco tiempo interrumpió los retornos. Frente a los reclamos, respondía: "La plata está invertida en bonos y acciones. No es conveniente retirarla, ya que pierdo dinero". La maniobra se profundizó con el paso de los años. En 2022, convenció a la misma víctima de abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos, lo que agravó su situación financiera. Como respuesta a nuevos reclamos, entregó cheques: dos de ellos fueron rechazados.

Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján acusado de encabezar una serie de estafas

Otro denunciante relató una secuencia similar: inversiones inmobiliarias, pagos parciales y una sugerencia que terminó siendo clave en el engaño: dejar el dinero "a cuenta de futuros negocios". Cuando los pagos cesaron en 2023, decidió acudir a la Justicia. El tercer caso revela un nivel de improvisación que roza lo insólito: Forastieri habría ofrecido un departamento como forma de saldar una deuda. Pero la víctima descubrió que el acusado no era el dueño y que el inmueble ni siquiera estaba construido.

Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján acusado de encabezar una serie de estafas

Mientras las denuncias se acumulaban, la figura pública de Forastieri seguía creciendo. Con más de un millón de seguidores en Instagram, el ahora detenido construyó una narrativa de ascenso basada en su formación académica, su paso por la empresa familiar y su incursión en el negocio inmobiliario. En entrevistas, se presentaba como licenciado en Economía, con posgrados en finanzas y experiencia como director ejecutivo en una compañía con cientos de empleados. "Esto me permitió junto a los años al lado de mi padre, ser Director Ejecutivo y responsable de toda la parte administrativa, teniendo a cargo a mas de 800 empleados", relataba en 2022 en Mitre Live.

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Ese discurso, amplificado por medios de comunicación, terminó funcionando como un aval implícito que reforzaba su credibilidad. La lógica era simple: si alguien aparece en televisión, si muestra éxito, si tiene seguidores, entonces es confiable. Pero el caso vuelve a exponer una falla estructural: la falta de regulación y control sobre quienes, desde redes sociales, ofrecen servicios financieros sin garantías claras. La detención de Forastieri no es un episodio aislado, sino parte de un fenómeno más amplio. En un contexto de crisis económica y pérdida del poder adquisitivo, crecen las promesas de "salidas rápidas" a través de inversiones milagrosas. Y con ellas, también los riesgos.

Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján acusado de encabezar una serie de estafas

La construcción de una identidad digital basada en el lujo y el éxito funciona como anzuelo. No se trata solo de números o estrategias financieras, sino de una narrativa emocional: la posibilidad de "llegar" sin pasar por los caminos tradicionales. El problema es que, cuando esa narrativa se derrumba, el costo lo pagan quienes confiaron. El arresto fue realizado por una comitiva de la DDI Luján, y el acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Departamento Judicial de Mercedes. Las autoridades no descartan que aparezcan nuevas denuncias, lo que podría ampliar significativamente el alcance de la causa.